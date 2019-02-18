أبو بكر البغدادي
أبو بكر البغدادي
الهدهد

“البغدادي” يخلع “العمامة” عن رأسه .. ومصدر أمني يكشف السبب

By وطن
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كشفه مصدر أمني استخباراتي عراقي، الإثنين، عن أنّ زعيم أبو بكر ما زال على قيد الحياة، وأنه داخل الأراضي السورية.

وقال إن “البغدادي” خلع العمامة الإسلامية التي كان يرتديها وارتدى ملابس عصرية.

وأوضح قائلاً: “البغدادي تنقَّل خلال اليومين الماضيين في مناطق حدودية بين وسوريا، وما عاد يخرج بموكب أو مع مجاميع مسلحة، بل برفقة بعض العناصر المباشرين وغير المباشرين (أي المنتشرين بين الناس)”.

وبيَّن المصدر الاستخباراتي أن “خريطة تحركات البغدادي اكتملت لدى الاستخبارات العراقية وكذلك التحالف الدولي، ولم يعد بعيداً عن أنظارهم”.

وذكر مسؤول عسكري عراقي رفيع المستوى، أن قوة أمريكية دخلت لاعتقال البغدادي.

ورغم تكرار محاولات تصفية البغدادي أو اعتقاله، فإن الأمريكيين لديهم ثقة هذه المرة -على ما يبدو- بإمكانية اعتقاله، وفقاً للمعلومات الواردة عن العملية.

وقال المسؤول العراقي إن القوة الأمريكية الخاصة عبَرت إلى داخل الأراضي السورية من خلال إقليم كردستان العراق، الخميس 24 يناير/كانون الثاني 2019، ترافقها وحدة مسلحة من قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وذكر المسؤول العراقي أنه تم اتخاذ هذه الإجراءات بعد ورود معلومات تفيد بوجود أبو بكر البغدادي، داخل منطقة بمساحة تبلغ نحو 10 كيلومترات مربعة ضمن محافظة دير الزور الحدودية مع العراق، وتحديداً في ريف دير الزور بين الباغوز والمراشدة جنوباً والسفافنة غرباً، وصحراء البوكمال التي تتصل بالعراق شرقاً.

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