وزير الإعلام السعودي “يوضح” حقيقة شراء “ابن سلمان” لنادي مانشستر يونايتد ويثير سخرية واسعة!

يبدو أن غضب السعوديين من الخطوة التي تمثل إهدارا للمال العام دفع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للزج بوزير إعلامه ليهدئ من روع الغاضبين وينفي عزمه شراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وفي السياق، قال وزير الإعلام السعودي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر” من إسلام أباد حيث يتواجد برفقة “ابن سلمان” في زيارته لباكستان:” الأنباء التي زعمت عن رغبة سمو الأمير محمد بن سلمان في الاستحواذ على نادي مانشيستر يونايتد اخبار عارية عن الصحة تماما”.

وأضاف زاعما:”فحقيقة الأمر ان النادي عقد اجتماعا مع صندوق الاستثمارات العامة لبحث مشروع رعاية اعلانيه، والصندوق استمع الى الاقتراحات كأي جهة استتثماريه ولم تسفر عن اي نتيجة”.

الأنباء التي زعمت عن رغبة سمو الأمير محمد بن سلمان في الاستحواذ على نادي مانشيستر يونايتد اخبار عارية عن الصحة تماما.فحقيقة الأمر ان النادي عقد اجتماعا مع صندوق الاستثمارات العامة لبحث مشروع رعايه اعلانيه ،والصندوق استمع الى الاقتراحات كأي جهةاستتثماريه ولم تسفر عن اي نتيجه. — تركي الشبانه (@TurkiAlshabanah) February 17, 2019

وكانت صحيفة “ذا صن” البريطانية، كشف عن رغبة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في شراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأضافت الصحيفة، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يتولى حاليًا مفاوضات شراء مانشستر يونايتد، وذلك من خلال فريق عمل يسعى للاستحواذ على النادي قبل نهاية الموسم الجاري.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن ولي العهد السعودي رفع عرضه لشراء مانشستر يونايتد إلى 3.8 مليار جنية إسترليني(5مليار دولار).

ويحاول محمد بن سلمان جاهدا إقناع الملاك ببيع النادي -الذين يرفضون حتى الآن بيع الفريق بحسب تقارير في أولد ترافورد- برفع قيمة العرض إلى مبلغ خيالي يصل 4.9 مليارات دولار.

يذكر أن صحيفة “صن سبورت” كشفت للمرة الأولى العرض السعودي لشراء “المانيو” في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولكن بعد جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي واتهام بن سلمان بإعطائه الأمر بتنفيذها والأزمة الدبلوماسية التي خلفتها هذه الجريمة جمّدت العرض والتفاوض حوله.

وتقول الصحيفة البريطانية إن “العرض السعودي الخيالي” يتوقف على قدرة المدرب أولي غونار سولسكاير في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، لأن عدم التأهل للمسابقة القارية الأم سيعني مباشرة تراجع القيمة السوقية للنادي العريق.

ويأتي إعادة تسليط الضوء على الموضوع من تردد ملاك النادي عائلة غليزرز الأميركية على الرياض، وقضاء وقت طويل هناك في المدة الأخيرة.