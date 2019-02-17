“شاهد” فيفي عبده تسجل جملتها الشهيرة “خمسة امواه” التي ستنقذ البشرية باسمها في الشهر العقاري!

في تصريح مثير للسخرية ويعكس حالة الانهيار الذي يمر به الإعلام العربي، استضاف الإعلامي المصري عمرو أديب الراقصة والممثلة فيفي عبده للحديث عن عبارتها الشهيرة “خمسة أمواه”.
وقالت فیفي عبده، خلال استضافتها في برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “mbc” إنھا سجلت جملتھا الشھیرة (خمسة أمواه) في الشھر العقاري، كي لا يقلدھا أي أحد أو يدعي أن الجملة من تألیفه.
وأوضحت أنها “في بدايتي مع السوشیال میديا: كنت أريد أن ألقى التحیة على جمهوري وأقول لھم (خمس قبلات) فخرجت مني تلقائیا لتكون (خمسة مواه) فأعجبتني”.
وقالت فيفي ” (خمسة مواه) ھو اختراع مرتبط باسمي حالیا ومسجل في الشھر العقاري أيضا، وأدخلت علیھا بعد ذلك بعض الكلمات الأخرى مثل (خمسة مبروك وخمسة يلا بقي وأيوه بقي) وما إلى ذلك”.
هذه عاهرة , ولا أعلم كم إعتلاها من السياسيون العرب وخصوصا الخلايجة لتصبح بعد ذلك أم المصريين .
وصدق من قال : إن الوسط الفني تسهل فيه الرذيلة ويصعب فيه الشرف .
ياله من اكتشاف سيكون نقلة نوعية في تقدم البشرية
سود الله وجهش
تفو عليك يا عاهرة يا شرموطة، عندما أصبح الفن يمتهنه مثلك فقد أصبح الفن عار على البشرية يا نجس