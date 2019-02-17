فيفي عبده
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“شاهد” فيفي عبده تسجل جملتها الشهيرة “خمسة امواه” التي ستنقذ البشرية باسمها في الشهر العقاري!

كتب وطن
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في تصريح مثير للسخرية ويعكس حالة الانهيار الذي يمر به الإعلام العربي، استضاف الإعلامي المصري الراقصة والممثلة للحديث عن عبارتها الشهيرة “خمسة أمواه”.

وقالت فیفي عبده، خلال استضافتها في برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “mbc” إنھا سجلت جملتھا الشھیرة (خمسة أمواه) في الشھر العقاري، كي لا يقلدھا أي أحد أو يدعي أن الجملة من تألیفه.

وأوضحت أنها “في بدايتي مع السوشیال میديا: كنت أريد أن ألقى التحیة على جمهوري وأقول لھم (خمس قبلات) فخرجت مني تلقائیا لتكون (خمسة مواه) فأعجبتني”.

وقالت فيفي ” (خمسة مواه) ھو اختراع مرتبط باسمي حالیا ومسجل في الشھر العقاري أيضا، وأدخلت علیھا بعد ذلك بعض الكلمات الأخرى مثل (خمسة مبروك وخمسة يلا بقي وأيوه بقي) وما إلى ذلك”.

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  1. عبدالحق صداح يقول

    هذه عاهرة , ولا أعلم كم إعتلاها من السياسيون العرب وخصوصا الخلايجة لتصبح بعد ذلك أم المصريين .

    وصدق من قال : إن الوسط الفني تسهل فيه الرذيلة ويصعب فيه الشرف .

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  2. احمد يقول

    ياله من اكتشاف سيكون نقلة نوعية في تقدم البشرية

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  3. EbrahemSulimane يقول

    سود الله وجهش

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  4. الثورة للأحرار يقول

    تفو عليك يا عاهرة يا شرموطة، عندما أصبح الفن يمتهنه مثلك فقد أصبح الفن عار على البشرية يا نجس

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