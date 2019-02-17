“شاهد” إعلامي سعودي: نتقاسم مع إسرائيل الأخطار التي تهددها.. وكل من يعارض التطبيع عدو للإسلام!

في تأكيد جديد على التطبيع السعودي-الإسرائيلي، أكد الإعلامي السعودي المتصهين ومدير مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية في جدة السابق عبد الحميد الحكيم بأن بلاده تتقاسم مع إسرائيل الخطر الذي يهددها.

وقال “الحكيم” على قناة “بي بي سي”، إن القادة العرب يتقاسمون الخطر الذي يهدد أمن إسرائيل من قبل إيران، وذلك تعليقا على تصريحات نائب الريس الأمريكي مايك بنس خلال نؤتمر وارسو بأن قادة البحرين والسعودية والإمارات يتقاسمون الخبز مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف “الحكيم” أنه لا يرى أية حرج في التطبيع مع إسرائيل، مؤكدا أن الذي يجمع بلاده مع إسرائيل الان هو “تقاطع مصالح”، واصفا كل من يعارض التطبيع بانه “عدو للسلام”.

الصحفي المقرب من الديوان الملكي السعودي عبد الحميد الحكيم:

القادة العرب لا يتقاسمون الخبز مع اسرائيل بل يتقاسمون الخطر الذي يهدد أمن إسرائيل. pic.twitter.com/AiqHVCE6Vz — سعوديون ضد التطبيع (@Saudis2018) February 17, 2019

وكان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس, قد أكد بأن حقبة جديدة من العلاقات قد بدأت بين إسرائيل والبحرين والسعودية والإمارات.

وقال “بنس” في كلمته التي ألقاها أمام مؤتمر “وارسو” المعني بدعم مستقبل سلام وأمن الشرق الأوسط صباح الخميس:” بدأنا حقبة جديدة .. نتنياهو وقادة كل من البحرين والسعودية والإمارات يتقاسمون الخبز معاً”.