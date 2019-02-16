هكذا ردّ “بن علوي” على هواجس البعض التي أثيرت بشأن دور سلطنة عُمان المُعلن

ردّ وزير الخارجية العُماني يوسف بن علوي، على هواجس البعض التي أثيرت بشأن دور السلطنة “المُعلن”، قائلاً: “نطمئن الجميع بأننا لا ننحاز إلا للحق”.

وقال إن “الخصومات ينبغي أن تكون وسيلة ليتم بها التصالح، فلا خصومة إلا بتصالح ولا تصالح إلا بالخصومة”.

وأكدّ “بن علوي” أن سياسة السلطنة الخارجية لا تزال قائمة على الاستقلالية.

وقال الوزير: ”الاستقلالية لا تعني الحياد السلبي لأننا قطعنا على أنفسنا أن نقوم بجهد سلمي وجهد يحقق الاستقرار والتنمية في آنٍ واحد وأن نكون مستعدين لمساعدة إخواننا سواء في منطقة الخليج أو بقية المناطق، ولا نعتقد أن هناك في البلاد العربية شيئًا يُسمى حيادًا يُشترى بالأموال، فالأموال دورها إنساني ولكن حينما يكون دورها سياسيًا تفسد الناس، ونحن ليس لنا علاقة في هذا الجانب، ولا نهتم بما يقال بأن عُمان غيّرت موقعها من مكان إلى مكان، فموقعنا كما هو، وإذا كان ما يُقال حول علاقاتنا مع إخواننا في الخليج ومع أصدقائنا وجيراننا الإيرانيين فهذه العلاقة ستستمر على النهج الذي نحن عليه، وإخواننا في الخليج يدركون ويعلمون ذلك”.

جاءت تصريحات الوزير بن علوي في حوار له مع DW عربية .

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