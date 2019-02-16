هكذا برر موقع أمني إماراتي الظهور المفاجئ للأمير عبدالعزيز بن فهد برفقة ابن سلمان

خرج موقع أمني إماراتي يُدار من قبل ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، يزعم أن الأمير عبدالعزيز بن فهد لم يكن معتقلا بل كان يُعالج بالخارج في تبرير لظهوره المفاجئ أمس رفقة ابن سلمان بعد عدة تقارير أكدت اعتقاله لأكثر من عام.

وأمس، الجمعة، ضجت مواقع التواصل بمقطع مصور، أظهر ولي العهد محمد بن سلمان، الى جانب الأمير عبدالعزيز بن فهد، الذي أُعلن عن إطلاق سراحه في نوفمبر الماضي.

موقع “إرم” الإماراتي الأمني زعم أن عبدالعزيز بن فهد نجل ملك البلاد الأسبق، لم يكن معتقلًا، وإنما كان في رحلة علاج.

وذكر الموقع الظبياني أن معلوماته “المفبركة” نقلها عن أقارب وأصدقاء الأمير السعودي عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود اليوم، السبت.

وظهر في الفيديو الذي تم تداوله بالأمس إلى جانب “بن سلمان” وبن فهد” الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية السعودي، بينما ظهر ولي العهد وهو يُقبّل طفلة “بن فهد” الجوهرة.

وقالت وسائل اعلام سعودية إن ولي العهد ووزير الداخلية زارا الأمير “بن فهد” في منزله.

ومنذ سبتمبر/أيلول 2017، اختفت أخبار الأمير “عبدالعزيز بن فهد”، بعد كتابة تغريدة أثارت حالة من الجدل قال فيها: “الحمد لله الذي تفضل علينا بالحج، بروح بودع عمي سلمان وأسافر إن شاء الله.. إن ما سافرت فاعلموا أني قتلت”.

وسريعا، نشر حساب “بن فهد” تغريدة لاحقة، يحمد الله فيها على استرجاع حسابه من “القرصنة”، ثم اختفى الرجل من وقتها، لينتشر خبر آخر عن وضع نجل الملك السعودي الراحل قيد الإقامة الجبرية.

وظلت التساؤلات قائمة حتى كشف حساب المغرد السعودي الشهير “مجتهد”، أن “بن فهد” اعتقل من قصره في جدة على يد قوة تابعة لولي العهد “محمد بن سلمان”.

وكان الأمير السعودي قد هاجم ولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد” متهما إياه بالخيانة ومحاربة الله بنشر الفتن والمشاركة في قتل المسلمين، داعيا “بن زايد” للتوبة والعودة إلى الله، وطالبه بالمكوث في الإمارات وعدم السعي لقتل المسلمين.