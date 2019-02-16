موقع إسرائيلي عن تصريحات الجبير وابن زايد: “صهيونية بامتياز” وكأن نتنياهو هو من صاغها

في فضيحة جديدة لوزارء خارجية الحصار تضاف لسجل فضائحهم الذي بات ممتلأ عن آخره، علّقت مبعوثة موقع “وللا” الإسرائيلي إلى مؤتمر وارسو، على تصريحات وزراء خارجية عرب، مشيرة إلى كونها تصريحات “صهيونية” بامتياز.

وفي تحليل نشره الموقع اليوم، أوضحت الصحافية طال شليف أن “الدول العربية التي شاركت في المؤتمر منحت نتنياهو القدرة لإثبات أن مواقف حكومته المتطرفة لم تؤد إلى عزلة إسرائيل، بل أفضت تحديداً إلى تعزيز مكانتها الإقليمية”.

ورأت “شليف” أن وزراء خارجية كل من السعودية، عادل الجبير، والإمارات، عبدالله بن زايد آل نهيان، والبحرين، خالد بن أحمد آل خليفة، تسابقوا على تبني المواقف الإسرائيلية خلال المؤتمر بشكل فاق كل التوقعات المسبقة.

وقالت: “لقد بدت التصريحات التي أدلى بها أصدقاؤنا القدامى الجدد من السعودية والإمارات والبحرين، كما لو أنها صيغت في ديوان رئيس الحكومة نتنياهو”.

ولفتت إلى أن نتنياهو أحرج الوزراء العرب عندما عمد ديوانه إلى نشر مقطع فيديو لحفل العشاء المغلق الذي جمعه بوزراء خارجية السعودية والبحرين والإمارات، من دون علمهم.

وألمحت إلى أن نتنياهو قد يكون وراء إحراج وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، عندما قدم الوزير العماني إلى لقائه في الفندق الذي يقيم فيه.

وأشارت إلى أن اللقاء كان من المفترض أن يكون سرياً، حيث إن بن علوي دخل من مدخل خلفي يقود إلى مصعد خاص، لكنه فوجئ بوجود صحافيين إسرائيليين ينتظرونه في المكان مما اضطره للإعلان عن اللقاء.