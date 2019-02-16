مجزرة جديدة في صفوف الجيش السعودي.. قتلى وجرحى بالجملة واستيلاء على أسلحة ومواقع بجازان

أفادت قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين عن سقوط عدد من القتلى والجرحى بصفوف الجيش السعودي، في مواجهات على الحدود في جازان.

ونقلت القناة عن مصدر عسكري حوثي وقوع مواجهات على الحدود اليمنية السعودية والسيطرة على مواقع للجيش السعودي في جازان.

كما أكد المصدر أيضا وقوع قتلى وجرحى في صفوف الجيش السعودي والاستيلاء على أسلحة في الشرفة بنجران.

وأعلن الحوثيون أمس، الجمعة، قتل عشرات الجنود السعوديين، خلال كسر زحفين لهم في نجران. وفقاً لما أوردته قناة “المسيرة” التابعة لهم

وأفاد مصدر عسكري لـ “المسيرة” أن مقاتلي الحوثي كسروا زحفاً للجنود السعوديين في موقعي “الطلعة والشبكة” وكبدوهم قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأوضح المصدر ذاته أن العشرات من “المرتزقة” لقوا مصرعهم وجرح آخرون خلال كسر زحف لهم على مواقع الجيش واللجان في جبهة رشاحة.

وأضافت “المسيرة” أن عدداً آخر من جنود الجيش السعودي قتلوا، الجمعة، إثر قصف تجمعاتهم بقذائف المدفعية قبالة نجران.

وقالت القناة إن “عدداً من الجنود السعوديين ومرتزقتهم لقوا مصرعهم أمس الخميس خلال محاولة زحف فاشلة على مواقع الجيش واللجان في الطلعة”، كما شن مقاتلوا الحوثي عملية هجومية بذات الجبهة وكبدوهم خسائر في الأرواح والعتاد.وفقاً للقناة

من جهتها، أفادت وسائل إعلام سعودية لمقتل 9 جنود سعوديين في مواجهات مع الحوثيين بالحد الجنوبي.

في ذات السياق، قالت “المسيرة” إن الدفاعات الجوية للحوثيين أسقطت الجمعة، طائرة تجسس تابعة للتحالف في أجواء مدينة الحديدة، أثناء تنفيذها لمهام وصفتها بــ”العدوانية” في منطقة “كيلو16”.

وكانت الدفاعات الجوية قد أسقطت الأربعاء الماضي طائرة تجسس “معادية” في أجواء الحديدة.