View this post on Instagram

‏شاهد عملية إنقاذ ‎#الماعز المحتجز في قمم جبال ‎#مسندم منذ أكثر من اسبوعين شكرا لكل من ساهم في هذه العملية وشكر خاص للمتسلق ‎#نجم_الكمزاري . . #مسندم #خصب#كمزار#دبا#ليما#صور#صحار#نزوى#صلالة #صحم#السويق#ماعز#عمان#تسلق