عزمي بشارة يكشف سر الدعم الأمريكي لـ”ابن سلمان” وهذا ما قاله عن أعضاء الكونجرس

كشف المفكر العربي المعروف الدكتور عزمي بشارة، عن السر وراء الدعم الأمريكي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان والتستر على جرائمه القمعية خاصة اغتيال الصحافي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في أكتوبر الماضي.

وقال “بشارة” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) إن رضى أمريكا على ابن سلمان متعلق بالمصالح الأمريكية وكذلك عملية التطبيع مع إسرائيل.

وأوضح:”إنه حين يرضى بعض أعضاء الكونغرس عن قاتل خاشقجي ويعيدون تأهيله مثل غيره إذا طبّع العلاقة مع إسرائيل علنا وبالقدر اللازم (وهو قدر خاضع للابتزاز الدائم) قد يفهم من لم يقتنع بعد من الديمقراطيين العرب أن إسرائيل خصم تاريخي لدود للديمقراطية وحقوق الإنسان في الوطن العربي لا في فلسطين وحدها.”

حين يرضى بعض أعضاء الكونغرس عن قاتل خاشقجي ويعيدون تأهيله مثل غيره إذا طبّع العلاقة مع إسرائيل علنا وبالقدر اللازم (وهو قدر خاضع للابتزاز الدائم) قد يفهم من لم يقتنع بعد من الديمقراطيين العرب أن إسرائيل خصم تاريخي لدود للديمقراطية وحقوق الإنسان في الوطن العربي لا في فلسطين وحدها. — عزمي بشارة (@AzmiBishara) February 16, 2019

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد نشر فيديو مسرب من إحدى جلسات مؤتمر “وارسو” أقر فيه وزير خارجية الإمارات، عبد الله بن زايد، بحق دولة الاحتلال الإسرائيلي في الدفاع عن نفسها؛ إزاء تهديدات من إيران وحزب الله، اللذين تعدهما دول عربية داعمين رئيسين للإرهاب بالمنطقة.

ورداً على سؤال من مدير الجلسة بشأن الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في سوريا ضد قوات إيران وحزب الله، أجاب بن زايد: “لدى كل دولة الحق في الدفاع عن نفسها حين تتحداها دولة أخرى”.

وخلال الجلسة ذاتها، قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير إن أنشطة ايران المزعزعة للاستقرار يجعل من الصعب ترتيب المنطقة مشيرا الى دعم ايران لحماس والجهاد الاسلامي قوض عمل السلطة الفلسطينية.

من جانبه، اعتبر وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، أن مواجهة ما وصفه بـ”التهديد الإيراني”، يعد “أخطر وأهم” من القضية الفلسطينية في الوقت الحالي.

وقال وزير خارجية البحرين في الفيديو: “لقد نشأنا ونحن نقول إن الخلاف الفلسطيني الإسرائيلي هو أهم قضية، ويجب أن يتم حلها بهذه الطريقة أو تلك، لكن في المراحل الأخيرة رأينا تحديا أكبر، وهو الأخطر في تاريخنا الحديث وهو تهديد الجمهورية الإيرانية”.

وأضاف آل خليفة: “صحيح أن هناك خلافًا يجب أن يتم حله هو الخلاف بين إسرائيل وجيرانها، وقد تم حله مع مصر والأردن”.

واستدرك: “لكننا رأينا تحديا آخر بدءًا من عام 1979 (الثورة الإيرانية)، وهو الذي جاء من طهران، وهو تحد لا حدود له، ولا يدور الحديث عن الشعب الإيراني، بل عن النظام الديني الفاشي في إيران، الذي نواجهه كل يوم والذي تسبب بقتل وإصابة أكبر عدد من أبناء شعوبنا”.