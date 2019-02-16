يوسف بن علوي
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“شاهد” وزير الخارجية العُماني يحرج مذيعاً إسرائيلياً في وارسو.. هذا ما فعله عندما اقترب منه

By خاص "وطن"
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تداول ناشطون بموقع التواصل تويتر مقطعا مصورا لوزير الخارجية العُماني ، أظهر تصرفا له أثناء مشاركته بالمؤتمر الذي عقد في العاصمة البولندية وارسو وصفه النشطاء بـ”الحكيم”.

المقطع المتداول على نطاق واسع يظهر “بن علوي” وقد تجاهل إحدى القنوات الإسرائيلية الذي حاول أخذ تصريحات منه عقب إحدى جلسات المؤتمر فلم يعطيه أي اهتمام وغادر.

وأشاد النشطاء بموقف “بن علوي” مشيرين إلى أن ممثل السلطان قابوس كشف عن مدى الحكمة العمانية وأن مشاركته بهذا المؤتمر جاءت فقط لكي يبعث برسالة للكيان الصهيوني وإحلال جهود السلام حيث مصلحة السلطنة والقضية الفلسطينية والعالم العربي والإسلامي كذلك.

وعلق مغردون وإعلاميون عمانيون على ما أعلن قبل يومين عن لقاء جمع وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي برئيس الوزراء الإسرائيلي في العاصمة البولندية وارسو، مؤكدين أن بلادهم ليس لديها ما تخفيه.

واعتبرت المغردة العمانية الشهيرة شيماء الوهيبية الخطوة تدل على أن السلطنة ليس لديها ما تخفيه حول هذه العلاقات التي تأتي بهدف إنصاف القضية الفلسطينية، في حين أكد الإعلامي عادل الكاسبي على أن السلطنة تمارس عقيدتها السياسية بلا نفاق وتضع مصلحتها أولا ومصلحة العالمين العربي والإسلامي.

وكانت الخارجية الإسرائيلية قد نشرت صورة للقاء على حساب تابع لها في موقع التدوين المصغر “تويتر” معلقة عليها بالقول:” رئيس الوزراء نتنياهو قال اليوم لوزير الخارجية العماني يوسف بن علوي: “أطراف كثيرة تحذو حذوكم. أشكركم على هذه السياسة الإيجابية التي تتجه نحو المستقبل والتي قد تؤدي إلى تحقيق السلام والاستقرار. أشكركم باسم الإسرائيليين وأسمح لنفسي بأن أقول ذلك أيضا باسم الكثيرين في الشرق الأوسط”.

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  1. بنت السلطنه يقول

    هذا أثناء ذهابه لمقابلة النتن ياهو وهناك من الأغبياء من قال بأنه الوزير ذاهب للمقابله سرا لمقابلته وان هذا الصحفي هو اللي سرب خبر اللقاء لهم ، ما أدري ليش يكون سري اللقاء مثل ما يقولون إلا أن يكونوا أغبياء فالنتن كان في مسقط في العلن في هذا المؤتمر كلهم جالسين معه على طاوله واحده وسبق جلسوهم في العلن معا هناك ثلاثةدول تقاسموا إكل الخبز مع النتن ياهو في السر !!!!!!!

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