مشاعل الشحي وزوجها أحمد خميس
مشاعل الشحي وزوجها أحمد خميس
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شاهد| ماذا فعلت الممثلة الإماراتية مشاعل الشحي وزوجها الإعلامي أحمد خميس أمام الكاميرا؟!

By وطن
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عادت الممثلة الإماراتية وزوجها الإعلامي ، لإثارة الجدل بتصرفاتهما أمام الكاميرا.

ونُشر لهما مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يحتوي على لقطات غزل وتقبيل وعضّ.

وتغزلت مشاعل بزوجها قائلة عنه “كيوت” ليرد عليها: “أكيت واحدة في الدنيا” وأنه لا يصدق أنهما متزوجان، ثم قبّلها وحاول عضّها، الأمر الذي سبب موجة من التعليقات.

ومؤخراً، انتشرت اخبار تفيد بانفصال الثنائي، الا انهما قاما بنفي الأمر.

وليست هذه المرّة التي يثير فيها الثنائي الجدل، إذ سبق ونُشر لهما فيديو، يعلن فيه “خميس” للجميع أنّ زوجته حامل، مستعرضاً التغييرات التي طرأت عليها بسبب الحمل.

وقال “خميس ” في الفيديو موجها حديثه للمتابعين: “مشاعل تمر بألم شديد في بطنها وتقلبات في المزاج .. والله أعلم أن هذه الحُرمة الحلوة الأمورة حامل “. ما أثار غضب المعلّقين

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