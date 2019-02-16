“شاهد” جنرال إسرائيلي ينشر صورته مع “السيسي” بمؤتمر ميونخ للأمن ويرفقها بتعليق “مستفزّ”

نشر رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الأسبق الجنرال “عاموس يادلين” عبر تويتر، صورةً جمعته برئيس النظام المصري، عبدالفتاح السيسي، على هامش “مؤتمر ميونخ للأمن”.

وعلّق “يادلين” على الصورة بالقول: “-صورة لي- في مع عبد الفتاح السيسي، نتبادل الذكريات منذ كنا زملاء في المخابرات العسكرية – هنأته على خطابه المؤثر في مؤتمر ميونخ MSC2019 وتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين”.

وفي كلمته بمؤتمر موينخ للأمن، قال السيسي، إن “مؤتمر هذا العام ينعقد وسط تحديات ومخاطر متزايدة ومتشعبة (..) تظهر بوضوح في منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية على حد سواء”.

وأوضح أن “عدم تسوية القضية الفلسطينية بصورة عادلة ونهائية، يمثل المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط”.

وأضاف: “تلك القضية هي أقدم صراع سياسي نحمله معنا، إرثاً ثقيلاً على ضمائرنا منذ بدايات القرن العشرين، ولابد من تضافر حقيقي لجهود المجتمع الدولي، لوضع حدٍ طال انتظاره لهذا الصراع، إعمالاً لمبدأ حل الدولتين”.

وتابع: “إحدى أولويات دول الاتحاد الإفريقي، ونحن على أعتاب عام إسكات المدافع بالقارة في 2020، هو ملف إعادة الإعمار والتنمية في فترة ما بعد النزاعات”.

وأعرب عن تطلع بلاده إلى أن يكون المؤتمر “أداة إقليمية فعالة في مساعدة الدول التي خرجت مؤخراً من النزاعات المسلحة، على تقييم احتياجاتها وبلورة تصورها الوطني لمسار إعادة الإعمار”.

وأضاف: “من أهم القضايا المُلحة كذلك على الساحة الإفريقية هي قضية الأمن في ليبيا، وهي قضية تتطلب منا جميعاً تقديم الدعم اللازم للمسار السياسي ولجهود المبعوث الأممي، والعمل على دعم وتمكين مؤسسات الدولة بما في ذلك المؤسسة العسكرية”.

وأعلن تدشين بلاده منتدى أسوان للأمن والتنمية، الذي تنعقد دورته الأولى نهاية 2019، ليكون منصة دولية لبحث سبل تعزيز الترابط بين السلام والتنمية، ودفع جهود إعادة البناء والإعمار في مرحلة ما بعد النزاعات.