“شاهد” جندي سعودي يروي كيف يخون قادة الجيش جنودهم في الحد الجنوبي.. جاؤوا لربح المال والترقيات فقط

تداول ناشطون بموقع التواصل تويتر تسجيلا صوتيا، لجندي سعودي مشارك بحرب اليمن في الحد الجنوبي يروي بأسى وحزن سبب الخسائر الفادحة بصفوف الجيش السعودي وارتفاع عدد القتلى بينهم نتيجة خيانة القادة وهروبهم من المواجهة خوفا.

ووفقا المقطع المتداول على نطاق واسع يحكي الجندي أن ما يسوق عن حرب اليمن أنها حرب للدين والوطن كذب و”شو إعلامي”، قائلا:” تعالوا شوفوا الحقيقة هنا القادة جاؤوا لربح المال والترقيات من المكافآت وعند المواجهة يهربون”.

جندي في #السعودية_العظمى يروي كيف يخون قادة الجيش جنودهم في الحد الجنوبي مما أدى إلى مقتل العديد منهم وهروب البقية من مواجهة #الحوثي تاركين أسلحتهم وعتادهم غنيمة له pic.twitter.com/8S4c3sr1Kz — عبدالله الوذين (@abqatar) February 15, 2019

وعدد الجندي السعودي بعض الوقائع والمشاهد التي حوصر فيها الجنود السعوديين من الحوثي دون دعم من الجيش السعودي مع هروب للقادة ما أدى لمقتل العديد من الجنود السعوديين.

وأعلن الحوثيون أمس، الجمعة، قتل عشرات الجنود السعوديين، خلال كسر زحفين لهم في نجران. وفقاً لما أوردته قناة “المسيرة” التابعة لهم

وأفاد مصدر عسكري لـ “المسيرة” أن مقاتلي الحوثي كسروا زحفاً للجنود السعوديين في موقعي “الطلعة والشبكة” وكبدوهم قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأوضح المصدر ذاته أن العشرات من “المرتزقة” لقوا مصرعهم وجرح آخرون خلال كسر زحف لهم على مواقع الجيش واللجان في جبهة رشاحة.

وأضافت “المسيرة” أن عدداً آخر من جنود الجيش السعودي قتلوا، الجمعة، إثر قصف تجمعاتهم بقذائف المدفعية قبالة نجران.

وقالت القناة إن “عدداً من الجنود السعوديين ومرتزقتهم لقوا مصرعهم أول أمس الخميس خلال محاولة زحف فاشلة على مواقع الجيش واللجان في الطلعة”، كما شن مقاتلوا الحوثي عملية هجومية بذات الجبهة وكبدوهم خسائر في الأرواح والعتاد. وفقاً للقناة

من جهتها، أفادت وسائل إعلام سعودية لمقتل 9 جنود سعوديين في مواجهات مع الحوثيين بالحد الجنوبي.

في ذات السياق، قالت “المسيرة” إن الدفاعات الجوية للحوثيين أسقطت الجمعة، طائرة تجسس تابعة للتحالف في أجواء مدينة الحديدة، أثناء تنفيذها لمهام وصفتها بــ”العدوانية” في منطقة “كيلو16”.

وكانت الدفاعات الجوية قد أسقطت الأربعاء طائرة تجسس “معادية” في أجواء الحديدة.