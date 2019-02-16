باكستان خططت لإغلاق “الآلاف” من الحسابات على “الفيسبوك وتويتر” لتوفير الراحة لابن سلمان

كشفت منظمة “سكاي لاين الدولية” في بيان لها عن إجراءات مريبة اتخذتها وزارة الداخلية الباكستانية، تزامنا مع زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ضمنها السعي لإغلاق حسابات عدد من المعارضين لهذه الزيارة.

وأفادت منظمة “سكاي لاين الدولية” الجمعة، بنية الوزارة إغلاق أكثر من 19 ألف صفحة على موقع “فيسبوك”، و20 ألف حساب على موقع “تويتر”.

وقالت المنظمة التي تتخذ من استوكهولم مقراً لها، إن خطط الداخلية جاءت في سبيل عدم التشويش على زيارة بن سلمان التي كانت مقررة اليوم السبت لكنها تأجلت، حيث من المتوقع أن تنطلق مظاهرات معارضة للزيارة.

وتظهر وثيقة تم تداولها على نطاق واسع أمس، الجمعة، أن ” الشرطة قامت بتحديد جماعات ومنظمات تنوي التظاهر ضد زيارة بن سلمان، وستقوم باستهدافها وتتبعها عبر شبكات التواصل، من خلال وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة للشرطة”.

سكاي لاين الدولية حصلت على وثيقة للداخلية الباكستانية، حول خططها بإغلاق الحسابات على التواصل الاجتماعي، وتحديد الجماعات التي تنوي التظاهر ضد ولي العهد السعودي pic.twitter.com/nhSm4dLxrx — Skyline International for Human Rights (@Skyline4Rights) February 15, 2019

كما قالت مصادر أمنية، انها تلقت معلومات عن سعي بعض الأشخاص لزعزعة الامن خلال زيارة ولي العهد السعودي لباكستان، وعليه تم فرض قانون 144 الذي يمنع ركوب الدراجات النارية من قبل أكثر من شخص، ويمنع القانون التجمع لأكثر من خمسة أشخاص لحين انتهاء الزيارة .

إن قيام السلطات الباكستانية بإغلاق عشرات آلاف الصفحات والحسابات على مواقع #فيسبوك و #تويتر في سبيل "عدم التشويش" على زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى باكستان هو انتهاك كبير لحرية الرأي والتعبير.https://t.co/QGd6DOn5ro pic.twitter.com/28azMQYLOk — Skyline International for Human Rights (@Skyline4Rights) February 15, 2019

وقال عدد من قادة أحزاب المعارضة ومن بينهم الرئيس الأسبق عاصف على زرداري وقادة حزب الرابطة الإسلامية، انهم لم يتلقوا دعوات لحضور مأدبة العشاء التي سيقيمها رئيس الوزراء عمران خان في مقر رئاسة الوزراء على شرف الزائر السعودي و الوفد المرافق له .

وقالت “سكاي لاين”، إن خطط إغلاق الحسابات، “تُعدّ انتهاكاً واسعاً ضد حرية التعبير، ومن شأنها أن تشكل سابقة خطيرة في الرقابة الحكومية ضد حسابات وسائل التواصل الاجتماعي”.

وأضافت المنظمة إنها ستتواصل مع “فيسبوك” و”تويتر” لاطلاعهم على تفاصيل الوثائق ودفعهم لعدم التجاوب مع الخطط، كما حثت رواد مواقع التواصل الاجتماعي على التعاطي مع البدائل التي توفرها منصات تقنية مختلفة، في حال قررت السلطات حجب “فيسبوك” و”تويتر” بشكل كامل.