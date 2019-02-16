الكويتي عبدالرحمن الجيران: لا مانع شرعا من التطبيع مع إسرائيل.. وهذا ما قاله عن شذوذ الإخوان

أثار عبدالرحمن الجيران عضو مجلس الأمة الكويتي السابق، عضو هيئة تدريس كلية التربية الأساسية، جدلا واسعا بإصداره فتوى زعم فيها أن التطبيع مع إسرائيل جائز شرعا بإجماع الأمة الإسلامية.

وقال “الجيران” في تغريدة له عبر حسابه بتويتر رصدتها (وطن):”التطبيع مع اسرائيل لا يتعارض مع قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية إذا توافقت الارادات”

وتابع في فتواه المثيرة للجدل والتي نسبها للإجماع مهاجما الإخوان المسلمين:”ولا مانع شرعاً من الصلح مع اليهود وهذا ما اجمعت عليه الامة الاسلامية بعلمائها الكبار وحكامها وحكمائها ولا عبرة بشذوذ الاخوان المسلمين.

التطبيع مع #اسرائيل لايتعارض مع قرارات الشرعيه الدوليه ومبادرة السلام العربيه وإقامة #دولة_فلسطين وعاصمتها #القدس_الشرقيه إذا توافقت الارادات ولا مانع شرعاً من الصلح مع اليهود وهذا ما اجمعت عليه الامه الاسلاميه بعلماءها الكبار وحكامها وحكماءها ولاعبره بشذوذ #الاخوان_المسلمين — د.عبدالرحمن الجيران (@DrAljeeran) February 15, 2019

وقوبلت تغريدة “الجيران” بهجوم عنيف من قبل النشطاء الذين سلقوه بألسنة حداد.

الناشط محمد العتيبي صفعه بالقول:”ماشاء ﷲ على طرحك المودرن جدا وأفكارك المرنة جدا جدا.. هنيئا للكيان الصهيوني بأمثالكم.. استوعبتم المصالحة مع الصهاينة المحتلين المجرمين وأنتم لم تستطيعوا أن تتصالحوا مع إخوانكم المسلمين! (سينتهي حكم الثعالب حينما تنهض الأسود)”

ماشاء ﷲ على طرحك المودرن جدا وأفكارك المرنة جدا جدا.. هنيئا للكيان الصهيوني بأمثالكم.. استوعبتم المصالحة مع الصهاينة المحتلين المجرمين وأنتم لم تستطيعوا أن تتصالحوا مع إخوانكم المسلمين!



(سينتهي حكم الثعالب حينما تنهض الأسود) — محمد العتيبي (@mh4444) February 15, 2019

وسخر منه أبوفهد الحميدان:”هنيئا لليهود بما تقول …. شوهت صورة المتدينين … وخالفت الشريعة”

هنيئا لليهود بما تقول …. شوهت صورة المتدينين … وخالفت الشريعة …. — أبو فهد الحميدان (@a_homedan) February 16, 2019

وهاجمه ثالث:”أكرم لحيتك من المؤسف جدا إنك تمثل التيار السلفي أكرم لحيتك

واصمت أحسن لك وللكويت. “

أكرم لحيتك

من المؤسف جدا إنك تمثل التيار السلفي

أكرم لحيتك

واصمت أحسن لك وللكويت.

عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- قال: (ومن كانَ يؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ فليقُلْ خيراً أو ليصمُتْ) — WOLF007 (@WOLF00) February 16, 2019

وانتشرت مؤخرا دعوات علماء السلاطين ومشايخ البلاط للدعوة للتطبيع مع إسرائيل وإيجاد مخرج شرعي لها بأوامر من بعض الحكام العرب بما يخدم مخططهم.