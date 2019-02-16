الكويتي عبدالرحمن الجيران: لا مانع شرعا من التطبيع مع إسرائيل.. وهذا ما قاله عن شذوذ الإخوان
أثار عبدالرحمن الجيران عضو مجلس الأمة الكويتي السابق، عضو هيئة تدريس كلية التربية الأساسية، جدلا واسعا بإصداره فتوى زعم فيها أن التطبيع مع إسرائيل جائز شرعا بإجماع الأمة الإسلامية.
وقال “الجيران” في تغريدة له عبر حسابه بتويتر رصدتها (وطن):”التطبيع مع اسرائيل لا يتعارض مع قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية إذا توافقت الارادات”
وتابع في فتواه المثيرة للجدل والتي نسبها للإجماع مهاجما الإخوان المسلمين:”ولا مانع شرعاً من الصلح مع اليهود وهذا ما اجمعت عليه الامة الاسلامية بعلمائها الكبار وحكامها وحكمائها ولا عبرة بشذوذ الاخوان المسلمين.
وقوبلت تغريدة “الجيران” بهجوم عنيف من قبل النشطاء الذين سلقوه بألسنة حداد.
الناشط محمد العتيبي صفعه بالقول:”ماشاء ﷲ على طرحك المودرن جدا وأفكارك المرنة جدا جدا.. هنيئا للكيان الصهيوني بأمثالكم.. استوعبتم المصالحة مع الصهاينة المحتلين المجرمين وأنتم لم تستطيعوا أن تتصالحوا مع إخوانكم المسلمين! (سينتهي حكم الثعالب حينما تنهض الأسود)”
وسخر منه أبوفهد الحميدان:”هنيئا لليهود بما تقول …. شوهت صورة المتدينين … وخالفت الشريعة”
وهاجمه ثالث:”أكرم لحيتك من المؤسف جدا إنك تمثل التيار السلفي أكرم لحيتك
واصمت أحسن لك وللكويت. “
وانتشرت مؤخرا دعوات علماء السلاطين ومشايخ البلاط للدعوة للتطبيع مع إسرائيل وإيجاد مخرج شرعي لها بأوامر من بعض الحكام العرب بما يخدم مخططهم.
ولا مانع من ركل مؤخرتك حتى تعي ماتقول ايها الشاذ