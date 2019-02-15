نشاط جوي “مريب” ينشر الرعب في دبي وتعليق الرحلات بأكثر مطار ازدحاماً في العالم!

نقلت وكالة “رويترز” عن متحدث باسم مطار دبي أنه تقرر تأجيل رحلات الإقلاع بالمطار للاشتباه في نشاط جوي مريب.

وقال متحدث باسم مطار دبي الدولي، الأكثر ازدحاما في العالم، إنه تقرر تأجيل رحلات بالمطار صباح الجمعة للاشتباه في نشاط طائرات مسيرة، لكن الرحلات استؤنفت بعد توقف وجيز.

واستمر التوقف من الساعة 10:13 بالتوقيت المحلي (06:13 بتوقيت غرينتش) حتى الساعة 10:45.

ويتعيّن على مالكي الطائرات المسيرة “الدرون” التسجيل لدى هيئة الطيران المدني في الإمارات العربية المتحدة، كما تمنع السلطات الهواة من وضع كاميرات أو ليزر على طائراتهم المسيرة والتحليق في مناطق معينة.

من جانبها، قالت حكومة دبي، إن “الإجراء هدفه ضمان سلامة المسافرين وجميع رحلات الطيران المقلعة من المطار والقادمة إليه”.

وأضافت أن “فترة التعليق للرحلات في مطار دبي لم تتعد 30 دقيقة”.

وأوضحت هيئة الطيران المدني الإماراتي، أنه “لدينا تعليمات واضحة للتعامل مع الطائرات المسيرة”، وأن “الركاب بقوا في طائراتهم خلال فترة التعليق”. وأكدت الهيئة، أن “الإغلاق كان جزئيا فقط في منطقة الإقلاع، وأن التحقيق جار في واقعة الطائرة المسيرة”.

وافتتح مطار دبي في ديسمبر عام وبلغ عدد المسافرين خلال الثمانية الأشهر الأولى من 2018 أكثر من 51 مليون مسافر.