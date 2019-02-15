موظف في دبي يشنق نفسه بعدما صوّره زميله “الشاذ جنسياً” صوراً فاضحة.. ومفاجأة في ورقة تركها المُنتَحِر!

أٌقدم شخص آسيوي على شنق نفسه في إحدى دورات المياه بمنطقة المحيصنة في دبي، وعثر على قصاصة ورقية تركها مدونة باللغة الإنجليزية، كتب فيها «يرجى سجن س.ع» .

وبعد القبض على الشخص الذي كتبَ المُنتحر اسمه على الورقة، أفاد بأنه زميله في الشركة، وأنه شاذ جنسياً، وكان على علاقة بزميل له آخر، والتقط له الأخير صوراً مخلة، ثم سافر إلى بلاده، وأرسل إلى المتهم هذه الصور، فاستخدمها في ابتزاز زميله، وأرسل له الصور عبر «واتس أب»، وهدده بنشرها إذا لم يعطه هاتفاً من نوع «آي فون».



ووجهت النيابة العامة في دبي إلى المتهم، البالغ من العمر 23 عاماً، تهمة اقتراف جناية التهديد عبر وسيلة تقنية المعلومات، بإسناد أمور خادشة للشرف.وفقاً صحيفة “الإمارات اليوم”

وقضت محكمة الجنايات في دبي، بحبسه ستة أشهر والإبعاد، بتهمة دفع شخص للانتحار، نتيجة ابتزازه بفيديو إباحي.