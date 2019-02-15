شاب يشنق نفسه
شاب يشنق نفسه
حياتنا

موظف في دبي يشنق نفسه بعدما صوّره زميله “الشاذ جنسياً” صوراً فاضحة.. ومفاجأة في ورقة تركها المُنتَحِر!

By وطن
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أٌقدم شخص آسيوي على نفسه في إحدى دورات المياه بمنطقة المحيصنة في ، وعثر على قصاصة ورقية تركها مدونة باللغة الإنجليزية، كتب فيها «يرجى سجن س.ع» .

وبعد القبض على الشخص الذي كتبَ المُنتحر اسمه على الورقة، أفاد بأنه زميله في الشركة، وأنه شاذ جنسياً، وكان على علاقة بزميل له آخر، والتقط له الأخير صوراً مخلة، ثم سافر إلى بلاده، وأرسل إلى المتهم هذه الصور، فاستخدمها في زميله، وأرسل له الصور عبر «واتس أب»، وهدده بنشرها إذا لم يعطه هاتفاً من نوع «آي فون».

ووجهت النيابة العامة في دبي إلى المتهم، البالغ من العمر 23 عاماً، تهمة اقتراف جناية التهديد عبر وسيلة تقنية المعلومات، بإسناد أمور خادشة للشرف.وفقاً صحيفة “الإمارات اليوم”

وقضت محكمة الجنايات في دبي، بحبسه ستة أشهر والإبعاد، بتهمة دفع شخص للانتحار، نتيجة ابتزازه بفيديو إباحي.

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