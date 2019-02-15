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حياتنا

مصر.. وضع لها المخدّر في العصير ثم اغتصبها وقتلها وأضرم في جسدها النّار فنال هذه العقوبة

By وطن
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أسدلت محكمة جنايات القاهرة، الستار عن على قضية، وحرق فتاة علي يد شاب بمنطقة الخليفة، بمحافظة القاهرة، بعد مرور 4 سنوات على الواقعة، وقضت بإعدام المتهم.

وذكرت التحريات، أن المتهم “إسلام ” 19 عاما، عاطل قام باغتصاب المجني عليها بعد تخديرها، وقتلها وأضرام النار في جسدها بإحدى المناطق النائية، لإخفاء جريمته.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شاب يدعى “إسلام”، تم القبض عليه واعترف بأنه تعرف على المجني عليها وتدعى “فاطمة” ولا يعلم باقي بياناتها لكونها من المتسولين بالمنطقة.

وأضافت التحريات والتحقيقات، أن الجاني استدرجها إلى منزله وقدم لها عصيرا وضع فيه قرصين من المخدر ثم مارس الجنس معها، وعقب ذلك فقدت الوعي، فاعتقد أنها توفيت فلفها داخل قطعة سجاد حمراء اللون، ونقلها بدراجة بخارية “توك توك” إلى مكان العثور على الجثة ثم سكب عليها سائل البنزين، من الدراجة البخارية، وأشعل في جسدها النيران وفر هاربا.

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