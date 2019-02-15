لأوّل مرّة منذ الإفراج عنه.. “شاهد” هكذا ظهر الأمير عبدالعزيز بن فهد مع “ابن سلمان”

نشرت وسائل إعلامٍ سعودية، الجمعة، مقطعاً مصوراً، أظهر ولي العهد محمد بن سلمان، الى جانب الأمير عبدالعزيز بن فهد، الذي أُعلن عن إطلاق سراحه في نوفمبر الماضي، بعد احتجازه لأكثر من عام.

وظهر في الفيديو إلى جانب “بن سلمان” وبن فهد” الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية السعودي، بينما ظهر ولي العهد وهو يُقبّل طفلة “بن فهد” الجوهرة.

وقالت وسائل اعلام سعودية إن ولي العهد ووزير الداخلية زارا الأمير “بن فهد” في منزله.

#فيديو 🔴

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شاهد سمو #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان، وبرفقته الأمير #عبدالعزيز_بن_سعود وزير الداخليه في زيارة للأمير #عبدالعزيز_بن_فهد في منزله وبينهم الأميرة الجوهره بنت عبدالعزيز بن فهد .

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. pic.twitter.com/oJgbsYhim1 — خبر عاجل (@AjelNews24) February 15, 2019

ونشر الأمير نواف صورا للأمير عبد العزيز بن فهد برفقة بناته الصغار، مع شقيقيه الاميرين محمد بن فهد وسلطان بن فهد، والتي على ما يبدو تم التقاطها في قصره بعد الإفراج عنه، في نوفمبر الماضي.

صور حديثه من تصويري

١.عمي الامير #محمد_بن_فهد وعمي الامير #عبدالعزيز_بن_فهد وإبنته الجوهره حفظهم الله

٢.عمي الامير #سلطان_بن_فهد وعمي الامير #عبدالعزيز_بن_فهد وإبنته لطيفه حفظهم الله pic.twitter.com/tCgfmreofM — نواف بن فيصل (@nawafbinfaisal) November 6, 2018

في لقطة ابوية حانية عمي الحبيب الامير #عبدالعزيز_بن_فهد مع بناته الجوهره ولطيفه ماشاءالله عليهم وحفظهم الله جميعا 🙏 pic.twitter.com/SkpNcV8TI7 — نواف بن فيصل (@nawafbinfaisal) November 6, 2018

لكن المغرّد الشهير “مجتهد”، قال إن الأمير عبد العزيز بن فهد، لم يتم إطلاق سراحه.

وفي تعليقه على الصور المنتشرة لعبد العزيز بن فهد داخل منزل، رفقة عدد من أخوته، وأبنائه، قال مجتهد: “لم يطلق سراح عبد العزيز بن فهد ولا تركي بن عبدالله حتى هذه اللحظة، لكن فتح باب الزيارة على مصراعيه لكل أقاربهم وفي أي وقت يريدون”.

وتابع: “ربما كمقدمة لإطلاق سراح نهائي. والصور التي نشرت لعبد العزيز بن فهد هي في أحد القصور الذي حول إلى سجن”.

لم يطلق سراح عبد العزيز بن فهد ولا تركي بن عبدالله حتى هذه اللحظة، لكن فتح باب الزيارة على مصراعيه لكل أقاربهم وفي أي وقت يريدون، ربما كمقدمة لإطلاق سراح نهائي. والصور التي نشرت لعبد العزيز بن فهد هي في أحد القصور الذي حول إلى سجن. — مجتهد (@mujtahidd) November 7, 2018

ومنذ سبتمبر/أيلول 2017، اختفت أخبار الأمير “عبدالعزيز بن فهد”، بعد كتابة تغريدة أثارت حالة من الجدل قال فيها: “الحمد لله الذي تفضل علينا بالحج، بروح بودع عمي سلمان وأسافر إن شاء الله.. إن ما سافرت فاعلموا أني قتلت”.

وسريعا، نشر حساب “بن فهد” تغريدة لاحقة، يحمد الله فيها على استرجاع حسابه من “القرصنة”، ثم اختفى الرجل من وقتها، لينتشر خبر آخر عن وضع نجل الملك السعودي الراحل قيد الإقامة الجبرية.

وظلت التساؤلات قائمة حتى كشف حساب المغرد السعودي الشهير “مجتهد”، أن “بن فهد” اعتقل من قصره في جدة على يد قوة تابعة لولي العهد “محمد بن سلمان”.

وكان الأمير السعودي قد هاجم ولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد” متهما إياه بالخيانة ومحاربة الله بنشر الفتن والمشاركة في قتل المسلمين، داعيا “بن زايد” للتوبة والعودة إلى الله، وطالبه بالمكوث في الإمارات وعدم السعي لقتل المسلمين.