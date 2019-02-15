كبير المفاوضين الفلسطينيين يكشف هدف لقاء وزير الخارجية العُماني بـ”نتنياهو” في وراسو
كشف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، وكبير المفاوضين الفلسطينيين، عن هدف لقاء وزير الخارجية العُماني يوسف بن علوي، ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في “وارسو”.
وقال “عريقات”، إن سلطنة عمان تتوسط بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية من جهة وإيران من جهة أخرى.
وأشار عريقات، الى ان لقاء يوسف بن علوي مع نتنياهو يتدرج في إطار هذه الوساطة.
وكتب عريقات في تغريدة على “تويتر”: “فيما يتعلق ببن علوي من سلطنة عمان ونتنياهو، بالتأكيد انه استمرار جهود الوساطة بين سلطنة عمان والولايات المتحدة وإسرائيل وإيران”.
وهل أنت مصدق أن ايران ستمحي الكيان الصهيوني من الوجود حتى تغضب من وساطة يوسف بن علوي بسبب ان هذه الوساطه ستؤدي إلى عدم الغاء ايران للكيان من الوجود وهل يوسف بن علوي هو صاحب المبادرة العربيه وقمة الظهران حتى يلغيها ويستبدل بها الوساطه ، اذا كانت هناك وساطه بين ايران والكيان الصهيوني وامريكا فهو اكيد بيكون في صالح الدول الخليجيه التي تحلبها أمريكا بسبب رفع فزاعة ايران وتخويفهم منها وأن على تلك الدول أن تدفع لحمايتها من ايران ومن اي حرب تقوم بين ايران والكياني الصهيوني والذي لن يحدث بالطبع فنجاح الوساطه ستتراجع التخويفات من ايران وبالتالي سيتوقف الحلب أو على الأقل سيقل.