كبير المفاوضين الفلسطينيين يكشف هدف لقاء وزير الخارجية العُماني بـ”نتنياهو” في وراسو

كشف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، وكبير المفاوضين الفلسطينيين، عن هدف لقاء وزير الخارجية العُماني يوسف بن علوي، ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في “وارسو”.

وقال “عريقات”، إن سلطنة عمان تتوسط بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية من جهة وإيران من جهة أخرى.

وأشار عريقات، الى ان لقاء يوسف بن علوي مع نتنياهو يتدرج في إطار هذه الوساطة.

وكتب عريقات في تغريدة على “تويتر”: “فيما يتعلق ببن علوي من سلطنة عمان ونتنياهو، بالتأكيد انه استمرار جهود الوساطة بين سلطنة عمان والولايات المتحدة وإسرائيل وإيران”.

What is the difference with Arab leaders setting in the same U.N. hall with pm Netanyahu , and few arab foreign ministers in the same hall in Warsaw ?Bin Alawi of Oman and Netanyahu , is certainly about a continued mediation effort by Oman between US, Israel and Iran. https://t.co/OmETu78G3K — Dr. Saeb Erakat الدكتور صائب عريقات (@ErakatSaeb) February 14, 2019