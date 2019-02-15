فيديو| مناطحة ثيران تتسبب في مقتل ثور إثر طعنة نافذة من الثور المنافس في سلطنة عُمان

تداول ناشطون عمانيون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لمصارعة ثيران أقامها مواطنون عمانيون في محافظة صحار، وأثارت حالة من الجدل بعد وفاة أحد الثيران بطعنة من الثور المنافس.
ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد قتل أحد الثيران نتيجة طعنة نافذة من قرن الثور المنافس بعد أن اخترقت رأسه على ما يبدو.بينما قال مغرّدون إن الثور توفي فجأة وليس بطعنة.
وأثار الفيديو تعليقاتٍ متبيانة بين المغردين، فيما طالب قسمٌ كبيرٌ منهم بتدخل السلطات لمنع مثل هذه الفعاليات، في حين ناشد آخرون منظمات حقوق الحيوان للتدخل.
هذا شغل كفرة ما هم مسلمين
حتى الحيوانات ما سلمت من اذاهم