فيديو| مناطحة ثيران تتسبب في مقتل ثور إثر طعنة نافذة من الثور المنافس في سلطنة عُمان

تداول ناشطون عمانيون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لمصارعة ثيران أقامها مواطنون عمانيون في محافظة صحار، وأثارت حالة من الجدل بعد وفاة أحد الثيران بطعنة من الثور المنافس.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد قتل أحد الثيران نتيجة طعنة نافذة من قرن الثور المنافس بعد أن اخترقت رأسه على ما يبدو.بينما قال مغرّدون إن الثور توفي فجأة وليس بطعنة.

#مناطحة_الثيران تتسبب في مقتل ثور اثر تعرضه لطعنه من ثور آخر كان ينافسه

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هل من تدخل لايقاف اولئك الذين يسيؤون معاملة الحيوانات @oman_pp pic.twitter.com/HWtpRmqMnj — عمان الحدث (@oman_event) February 15, 2019

وأثار الفيديو تعليقاتٍ متبيانة بين المغردين، فيما طالب قسمٌ كبيرٌ منهم بتدخل السلطات لمنع مثل هذه الفعاليات، في حين ناشد آخرون منظمات حقوق الحيوان للتدخل.

المفروض تحرك جهات الاختصاص لمنع مثل هذه الاعمال الوحشية ضد الحيوانات البريئة — الحساس (@QmApZG8fcEsNJnu) February 15, 2019

هذي إذا ما تم إيقافها راح تسبب مشاكل — مازن الخربوشي (@9o013XtDpFIm9IB) February 15, 2019

ياخي حرام والله 😭💔. وش ذي العقول وش ذي العادة — عادل الحبسي (@adilalhbsi) February 15, 2019