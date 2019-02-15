غادة عويس تُلجم إعلامياً إماراتياً بعد تطاوله عليها وشتمها.. نادته بـ”الفأر” ووجهت له هذا السؤال المحرج

أحرجت الإعلامية والمذيعة المعروفة بقناة “الجزيرة” غادة عويس، الإعلامي الإماراتي خالد بن ضحى ووضعته في موقف لا يحسد عليه أمام متابعيه بعد أن تطاول عليها وسبها.

وكان الإعلامي الإماراتي المعروف خالد بن ضحى قد هاجم “عويس” وسبها معلقا على تغريدة نشرتها لصورة هدايا عيد الحب وصلتها من صديق فلسطيني.

وقالت “عويس” في تغريدتها معلقة على الصورة:”من اكثر الهدايا محبة التي وصلتني: هذه الدمية بالثوب الفلسطيني والخريطة من والدة طفل أسير وصورة المسجد الاقصى المبارك في القدس من أخ مقدسي صديق عزيز جدا…كل عام وكل الحب والإخلاص لكِ يا فلسطينولتسقط مؤتمرات الغدر من وارسو الى يوم القيامة #القدس_لنا”

من اكثر الهدايا محبة التي وصلتني: هذه الدمية بالثوب الفلسطيني والخريطة من والدة طفل أسير وصورة المسجد الاقصى المبارك في القدس من أخ مقدسي صديق عزيز جدا…كل عام وكل الحب والإخلاص لكِ يا فلسطين❤️ولتسقط مؤتمرات الغدر 👎 من وارسو الى يوم القيامة #القدس_لنا ✌️ pic.twitter.com/qLNpK3KtkF — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) February 14, 2019

التغريدة التي لمست جراح الإماراتي “ابن ضحى” وأثارت جنونه ليرد عليها قائلا:”لا تقولي تسقط المؤامرات يا أمه سيتوقف عنك الريال القطري”

لا تقولي تسقط المؤامرات يا أمه سيتوقف عنك الريال القطري 🤫 — خالد بن ضحي (@KH_KDK) February 14, 2019

لتلجمه مذيعة الجزيرة برد ناري وسؤال محرج، ودونت ردا عليه ما نصه:”ونطق “خالد بن ضحي”… بما أنّك ظهرت عندي كما يظهر الفأر أمام الجبنة، ماذا كان يفعل عندكم بالإمارات سعود القحطاني قاتل خاشقجي؟”

ونطق "خالد بن ضحي"… بما أنّك ظهرت عندي كما يظهر الفأر أمام الجبنة، ماذا كان يفعل عندكم بالإمارات سعود القحطاني قاتل خاشقجي؟ https://t.co/lpEPWpZ2BU — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) February 14, 2019

يشار إلى انه قبل أيام كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، أن سعود القحطاني المستشار السابق في الديوان الملكي لا يزال يمارس مهام غير رسمية على الرغم من إعلان طرده من منصبه وفرض عقوبات أميركية عليه لدوره الفاعل في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع في الخارجية الأميركية أنه لم ير شواهد على أن سعود القحطاني مقيد في أنشطته، وأنه شوهد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي على الرغم من حظر السفر المفروض عليه.

كما نقلت عن مسؤولين أميركيين وسعوديين أن واشنطن تضغط على السعودية لمحاسبة سعود القحطاني، في حين أن السعودية تقاوم هذه الضغوط في هذا الصدد، كما أشارت أيضا إلى أن استمرار نفوذه علامة بالنسبة للمسؤولين الأميركيين على ما يرونه استجابة سعودية غير كافية.

وكشف مسؤول سعودي للصحيفة أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لا يزال يتصل بالقحطاني طلبا للمشورة، وأنه لا يزال يصفه بمستشاره على الرغم من طرده من قبل الملك سلمان بعد أن تم إطلاعه على الأدلة التي جمعتها السلطات التركية.