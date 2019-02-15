“شاهد” كيف هرب عادل الجبير ووزير خارجية البحرين من أسئلة مُحرجة لمراسلة الجزيرة!

تعرض وزيرا الخارجية السعودي عادل الجبير والبحريني خالد بن احمد لموقف محرج أثناء مغادرتهما مقر مؤتمر “وارسو” بعد أن انهال عليهما الصحفيين بالأسئلة دون أن ينطقا بكلمة.



وخلال خروج الوزير السعودي من بوابة الفندق، توالى الصخفيون في طرح الأسئلة، وكانت مراسلة الجزيرة وجد وقفي المتصدرة لتلك الأسئلة، لتطرح عليه سؤالا قائلة:” هل التقيتم برئيس الوزراء الإسرائيلي معالي الوزير؟”.



ومن ثم قامت بملاحقة الوزير البحريني خالد بن أحمد موجهة له أسئلة أحرجته بشدة قائلة:” هل جمعكم لقاء ثنائي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في قاعة واحد وطاولة واحدة وتقاسم الخبز معالي الوزير؟”.



من جانبها علقت مراسلة “الجزيرة” وجد وقفي على سكوتهما المطبق قائلة:” من يسعى وراء التطبيع، لا يتهرب من أسئلة الصحفيين”.

من يسعى وراء التطبيع، لا يتهرب من أسئلة الصحفيين.. pic.twitter.com/te4XlYCJmN — Wajd Waqfi وجد وقفي (@WajdWaqfi) February 14, 2019

وكان وزير خارجية البحرين “خالد بن أحمد آل خليفة”، قد صرح بأن العلاقات بين المملكة ودولة الاحتلال الإسرائيلي ستشهد “اختراقا” عندما يحين الموعد المناسب.



وعلى هامش مؤتمر وارسو، نقلت الإذاعة الإسرائيلية، الخميس، عن “بن أحمد” تأكيده على أن إقامة علاقة دبلوماسية بين البحرين و(إسرائيل) مسألة وقت “لكنه سيتحقق في نهاية المطاف” حسب قوله.



وخلال جلسة مغلقة، اعتبر وزير الخارجية البحريني “خالد بن أحمد آل خليفة”، أن مواجهة ما وصفه بـ”التهديد الإيراني”، يعد “أخطر وأهم من القضية الفلسطينية في الوقت الحالي”.



وقال “بن أحمد”: “لقد نشأنا ونحن نقول إن الخلاف الفلسطيني الإسرائيلي هو أهم قضية، ويجب أن يتم حلها بهذه الطريقة أو تلك، لكن في المراحل الأخيرة رأينا تحديا أكبر، وهو الأخطر في تاريخنا الحديث، وهو تهديد الجمهورية الإيرانية”.



وتم التقاط فيديو لكلمة “بن أحمد” عبر هاتف محمول على الأرجح، خلال الجلسة التي لم تحظ بتغطية صحفية، وسربها حساب رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” على يوتيوب ثم حذفها.



وفي السياق، أكد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس, بأن حقبة جديدة من العلاقات قد بدأت بين إسرائيل والبحرين والسعودية والإمارات.



وقال “بنس” في كلمته التي ألقاها أمام مؤتمر “وارسو” المعني بدعم مستقبل سلام وأمن الشرق الأوسط صباح الخميس:” بدأنا حقبة جديدة .. نتنياهو وقادة كل من البحرين والسعودية والإمارات يتقاسمون الخبز معاً”.