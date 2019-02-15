“شاهد” حادث “خطير” لطائرة نتنياهو قبيل إقلاعها من وارسو للعودة الى “إسرائيل”

تداولت العديد من وسائل الإعلام العبرية صورا، لطائرة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو معطلة على مدرج المطار في وارسو بسبب انفجار طالها عقب اصطدام قاطرة بها.

وأدى الاصطدام إلى انفجار عجلة الطائرة، وقرر خبراء إسرائيليون بعد فحص العطل أنه خطير ويتطلب وقتا للتصليح، ما أرغم نتنياهو على البقاء ليلة إضافية في وارسو، حيث شارك في مؤتمر حول السلام والأمن في الشرق الأوسط.

🇮🇱 — #BREAKING NEWS: Prime Minister Benjamin Netanyahu's flight from Warsaw to Israel (this evening) was postponed following a damage to the front wheel.



El Al is sending An alternative plane from Israel. #Netanyahu is expected to take off at 9:30 AM. pic.twitter.com/axoDcVFddJ — BELAAZ (@THEBELAAZ) February 15, 2019

ومن المتوقع أن تصل طائرة احتياطية تابعة لشركة “العال” الإسرائيلية إلى وارسو خلال ساعات الصباح لتعود بنتنياهو ومرافقيه ومجموعة من الصحفيين إلى إسرائيل قبل حلول المساء.

Netanyahu’s return plane from Warsaw was grounded due to technical difficulties.Netanyahu is leaving the plane, new plane has to come from Israel to bring him back. pic.twitter.com/glT5fRmm7Y — Tovah Lazaroff (@tovahlazaroff) February 15, 2019

ودعا نتنياهو إلى عمل عربي إسرائيلي مشترك ضد إيران بهدف إسقاط الحكومة في طهران.

وبحسب موقع “إن بي سي نيوز” فقد أثار نتنياهو دهشة الإيرانيين وحتى البيت الأبيض أول أمس الأربعاء بدعوته لعمل إسرائيلي — عربي ضد الحكومة في طهران، الأمر الذي ترجمه مكتبه على أنه حث على “الحرب مع إيران”.

ورغم أن المسؤولين الإسرائيليين حاولوا تخفيف الإشارة عن طريق تغيير الترجمة الإنجليزية، فمن المرجح أن يعزز التعليق الاستفزازي فكرة أن إسرائيل وجيرانها العرب الخليجيين والولايات المتحدة مهتمون باستخدام العمل العسكري للإطاحة بالحكومة الإيرانية.

يأتي ذلك في لحظة حساسة للغاية، حيث تستخدم إدارة ترامب قمة منظمة من قبل الولايات المتحدة في وارسو والذكرى الأربعين في هذا الأسبوع للثورة الإيرانية لمحاولة حشد العالم ضد الحكومة في طهران.

وشدد نتنياهو في شريط فيديو قصير مسجل على هامش القمة على أهمية ظهور المسؤولين الإسرائيليين والعرب في نفس المكان، مشيرا إلى أن القمة “ليست سرا”.

وقال نتنياهو “هذا اجتماع مفتوح مع ممثلي الدول العربية الرائدة التي تجلس مع اسرائيل من أجل تعزيز المصلحة المشتركة في الحرب ضد إيران”.