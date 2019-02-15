شاهد| بعد اعلان نيته الإنتحار .. الفنان المصري شادي سرور يُلحِد، والسبب .. !

أثار الفنان المصري شادي سرور جدلاً جديداً بتصريحاتٍ نشرها على صفحته في فيسبوك، مساء الجمعة، مُعلناً تركه الدين الإسلامي؛ بسبب ما قال إنه ”العنصرية والجحود في قلوب الناس اللي مفروض مؤمنه بالله“، حسب وصفه.

وشادي سرور ممثل شاب اتجه إلى صناعة فيديوهات قصيرة كوميدية ينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، واستمد منها قوته وشهرته، وهو أيضاً مدير فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفني للمسرح، ويعد من أشهر مدوني الفيديو في مصر.

وقال “سرور”: ”نفس الإنسان في الصورة، لكن أصبحت شخصاً جديداً، شخصاً أنقذ نفسه من الموت، شخصاً شاف معاناة كبيرة، كاد يلجأ للانتحار فعلياً، لأنه الحل الوحيد للتخلص من الألم والعذاب النفسي في الدنيا“.

وتابع: ”أصعب وقت مَر عليَّ في حياتي كلها من يوم ما اتولدت. الشهرة في مصر كانت نقمة عليَّ أكثر من نعمة. الخصوصية والحرية اتحرَّمت عليَّ، لأن كل أفعالي يراقبها المجتمع“.

وأضاف: ”سِبت الإسلام، بسبب العنصرية والجحود في قلوب الناس اللي مفروض مؤمنة بالله، بل هم أهل النفاق. خسرت كل الناس اللي في يوم حبّيتهم وأصبحت وحيدًا“.

رسالة علي صورة قديمة عشان مش بخرج من البيت بقالي شهور، عايش في سجن. في البداية.. نفس الانسان في الصورة لكن اصبحت شخص… Posted by Shady Srour on Friday, February 15, 2019

كان سرور قد أعلن في أكتوبر/تشرين الأول 2018، الاعتزال ونيّته الانتحار. وقال: “أنا قررت التوقف عن تقديم فيديوهات على السوشيال ميديا، فقد كان أكثر ما أسعى إليه هو أن أسعد الناس، كما أنني قررت ألا أستمر في الحياة”.