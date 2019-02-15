“شاهد” السفيرة الأمريكية السابقة بمصر: الجيش سيطيح بـ”السيسي” كما أطاح بمرسي عبر دعم “سعودي ـ إماراتي”

قالت السفيرة الأمريكية السابقة في القاهرة، آن باترسون، إن الجيش المصري هو من أطاح بالرئيس المعزول محمد مرسي وربما هو من سيطيح برئيس النظام الحالي عبد الفتاح السيسي في المستقبل.

تصريحات “باترسون” والتي كانت سفيرة لمصر في الفترة منذ 2011 وحتى 2013 جاءت خلال حلقة نقاشية، بعنوان “الانتفاضات العربية بعد 8 سنوات.. الدروس المستفادة لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط”، والتي نظمها مركز التقدم الأمريكي في واشنطن.

وقالت “باترسون” إن الجيش المصري هو من أطاح بالرئيس مرسي وربما هو من سيطيح بالرئيس السيسي في المستقبل.

السفيرة الأمريكية السابقة آن باترسون: الجيش المصري هو الذي أطاح بـ #مرسي في السابق وربما يُطيح بـ #السيسي في المستقبل pic.twitter.com/v1GPCw1OUO — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 14, 2019

وتابعت:”أعرف الجنرال السيسي بشكل جيد، والتقيت به بعد أن أصبح رئيسا وهو قال إنني زرته والتقيت به 32 مرة لذلك أنا أعرفه حق المعرفة، الرئيس مرسي حمل عبئا أكبر مما يحتمل وخصوصا عندما قام بتعيين السيسي وزيرا للدفاع.”

وأضافت:”كانت لدينا معلومات كافية فيما يتعلق بمشاركة دول الخليج ودورها في الإطاحة بالرئيس مرسي وكذلك دورهم في الانقلاب، أعتقد أن خطأ مرسي أنه لم يكن يعرف ما يفعله، وهذا أدى إلى مصادمته مع الآخرين.”

السفيرة الأمريكية السابقة آن باترسون: خطأ #مرسي أنه لم يكن يعرف ما يفعله.. والإدارة الأمريكية وجدت فيه شخصًا غير مؤهل pic.twitter.com/GcxvITkrWK — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 14, 2019

وأكدت “باترسون” أنه كان هناك دعم سعودي إماراتي للمعارضة ضد مرسي، لافتا إلى أن واشنطن تفادت القول إن انقلابا حدث في مصر لأنها أرادت استمرار الدعم للعسكريين.

وأشارت السفيرة الأمريكية السابقة إلى أن الإدارة الأمريكية وجدت في الرئيس مرسي شخص غير مؤهل.

وقالت:”نقدم مساعدات لمصر تقدر بـ 1.3 مليار دولار في العام وهناك 500 مليون دولار تذهب إلى الجيش.الجيش المصري ليس مؤهلا فعندما بدأت الاضطرابات لم يتمكن من هزيمة ألف متمرد في سيناء.”

واستطردت “باترسون”:”كان من الواضح ومنذ البداية أن الإخوان المسلمين هم من سيفوزون في الانتخابات البرلمانية الأولى بعد الثورة، والسلفيون شكلوا مفاجأة أيضا، لم نكن نفهم دور السلفيين بشكل كامل لأنه لم يكن هناك تواصل كبير معهم.”

وأضافت أن الإخوان المسلمون كانوا القوة الوحيدة التي كان بإمكانها حشد الناس، “كنا نشاهد حافلات مملوءة بالنساء المنتقبات اللاتي كن يشاركن في الانتخابات والفعاليات.”



