القنصلية السعودية
القنصلية السعودية
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“شاهد” الأمن التركي ينشر أول صورة تُظهر “المتعاون المحلي” بجريمة قتل “خاشقجي”

By وطن
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نشرت إدارة شرطة إسطنبول، لأول مرة صورة لأحد المتعاونين المحليين بجانب الشخص الذي ارتدى ملابس الصحفي السعودي جمال ، والذي كان يمثل دور شخصية “” أمام كاميرات المراقبة الأمنية ليعطي دليلا على أن “” خرج من باب القنصلية في اسطنبول.

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وتظهر الصور التي تم نشرها أن كيس ملابس شبيه خاشقجي، مصطفى المدني، كان بيد .وفق صحيفة “يني شفق” التركية

وفي الأيام الأولى لاغتيال جمال خاشقجي، صرحت السعودية بوجود متعاون محلي، لكن الإدارة السعودية والنيابة لم تقدم أي بيان أو تعاون بالرغم من جميع دعوات .

وقد نشرت شرطة اسطنبول الصورة في عام 2018 ولكن هذه المرة الأولى التي تفصح بها وتقول أنها صورة المتعاون المحلي وتشاركها للرأي العام.

وذكرت شرطة اسطنبول في تقريرها أنه عثر على بئرين في منزل القنصل العام تم إشعالهما عن طريق الغاز والحطب

وأضاف التقرير أن فريق الاغتيال يستطيعون القضاء بشكل كامل على الحمض النووي في فرن تصل درجة حرارته إلى ألف درجة وهي كفيلة بمحي كافة ذرات الحمض النووي.

ويرجح التقرير إلى ان مسؤولي الأمن يتوقعون احتمالية حرق جثة خاشقجي بعدما تم تقطيعها ويزيد الشكوك لأن فرق الإعدام طلب بعد قتل خاشقجي من مطعم شهير لحما نيئا بكمية تكفي لتحضيرر 32 وجبة والتحقيق مستمر.

وأكد التقرير أنه تم تنظيف الأماكن في القنصلية وفي منزل القنصل بعد الجريمة لطمس الأدلة.

وحسب ما ذكر التقرير عن تقديرات الأمن التركي في إسطنبول أنه لو قام موظف في القنصلية بالتبليغ عن وجود شخص ينتظر خاشقجي في الخارج لكانوا استدرجوا خديجة جنكيز بأية حجة وقتلوها.

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