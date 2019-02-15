سينزعج سيّده “بن سلمان” .. “شاهد” السديس يدعو على إسرائيل في خطبة الجمعة

في نبرة جديدة على الرغم من التسريبات التي أظهرت وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير وهو يدافع عن إسرائيل خلال جلسة سرية في مؤتمر “وارسو”، فاجأ إمام الحرم المكي والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن السديس، المصلين بالدعاء على إسرائيل، دون ان ينسى الدعاء بأن يشد أزر الملك سلمان بولي عهده محمد بن سلمان.

وقال “السديس” خلال خطبة الجمعة إن بلاد الإسلام عامة والحرمين خاصة تتعرض هذه الأيام لحملات شعواء مما يوجب على الجميع الوقوف صفا واحدا في وجه الفتن الهوجاء.



وطالب “السديس” المسلمين أن يعوا الآداب التي جاءت بها الشريعة الإسلامية التي حضت على احترام الآخر وعدم الاغترار وتزكية النفس.



وتساءل “السديس” قائلا: فمن الذي ما ساء قط؟ ومن الذي له الحسنى فقط؟”.

وقال إمام وخطيب المسجد الحرام إنه ما أجدر الأمة الإسلامية اليوم وهي تبحث عن مخرج مما بليت به من فتن، وما منيت به من محن أن تترسم خطى رسولها صلى الله عليه وسلم وصحابته في حسن الولاء وصدق الانتماء.

وأشار السديس إلى أن النزاع في الخلافات الفرعية يجب ألا يكون سببا للنزاعات والانقسامات والطعون والاتهامات ،

وأردف السديس: “حسبنا أن تسلم صدورنا لبعضنا”

وقال إن الإسلام يعامل الناس في دنياهم على الظواهر، لأن السرائر إلى الله، داعيا الشباب إلى مواجهة حملات الاستهداف الظالمة والحملات الإعلامية الجائرة والتصدي لكل من يحاول النيل من بلاد الإسلام أو أمن الحرمين الشريفين، وألا يغتروا بالشائعات المغرضة التي تهدف إلى هدم المجتمعات وتفكيكها.

واختتم السديس خطبته داعيا للعاهل السعودي بأن يشد الله أزره بولي عهده.

وفي ختام الخطبة دعا السديس لما وصفهم بإخوانه في فلسطين وبانقاذ المسجد الأقصى من عدوان المعتدين ومن احتلال الغاصبين.

كما دعا بصلاح أحوال المسلمين في العراق واليمن، وبتحكيم الكتاب والسنة في بلادهم.