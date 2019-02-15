سينزعج سيّده “بن سلمان” .. “شاهد” السديس يدعو على إسرائيل في خطبة الجمعة

في نبرة جديدة على الرغم من التسريبات التي أظهرت وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير وهو يدافع عن إسرائيل خلال جلسة سرية في مؤتمر “وارسو”، فاجأ إمام الحرم المكي والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن السديس، المصلين بالدعاء على إسرائيل، دون ان ينسى الدعاء بأن يشد أزر الملك سلمان بولي عهده محمد بن سلمان.
وقال “السديس” خلال خطبة الجمعة إن بلاد الإسلام عامة والحرمين خاصة تتعرض هذه الأيام لحملات شعواء مما يوجب على الجميع الوقوف صفا واحدا في وجه الفتن الهوجاء.
وطالب “السديس” المسلمين أن يعوا الآداب التي جاءت بها الشريعة الإسلامية التي حضت على احترام الآخر وعدم الاغترار وتزكية النفس.
وتساءل “السديس” قائلا: فمن الذي ما ساء قط؟ ومن الذي له الحسنى فقط؟”.
وقال إمام وخطيب المسجد الحرام إنه ما أجدر الأمة الإسلامية اليوم وهي تبحث عن مخرج مما بليت به من فتن، وما منيت به من محن أن تترسم خطى رسولها صلى الله عليه وسلم وصحابته في حسن الولاء وصدق الانتماء.
وأشار السديس إلى أن النزاع في الخلافات الفرعية يجب ألا يكون سببا للنزاعات والانقسامات والطعون والاتهامات ،
وأردف السديس: “حسبنا أن تسلم صدورنا لبعضنا”
وقال إن الإسلام يعامل الناس في دنياهم على الظواهر، لأن السرائر إلى الله، داعيا الشباب إلى مواجهة حملات الاستهداف الظالمة والحملات الإعلامية الجائرة والتصدي لكل من يحاول النيل من بلاد الإسلام أو أمن الحرمين الشريفين، وألا يغتروا بالشائعات المغرضة التي تهدف إلى هدم المجتمعات وتفكيكها.
واختتم السديس خطبته داعيا للعاهل السعودي بأن يشد الله أزره بولي عهده.
وفي ختام الخطبة دعا السديس لما وصفهم بإخوانه في فلسطين وبانقاذ المسجد الأقصى من عدوان المعتدين ومن احتلال الغاصبين.
كما دعا بصلاح أحوال المسلمين في العراق واليمن، وبتحكيم الكتاب والسنة في بلادهم.
هراء؟!،قفز على الواقع؟!،تعامي؟!،الفتن لم يبلنا الله سبحانه وتعالى؟!،بل هي منتوج أمراءكم وولاتكم؟!،من أحرق المصلين في رابعة؟!،من دمًر اليمن؟!،من قوًض السًلم في ليبيا؟!،من حاصر قطر؟!،من قطع أوصال خاشقجي؟!،من اعتقل الحرائر وتحرش بهن وعذًبهن؟!،من اعتقل الدعاة؟!،من منح أموال الأمة لأعداء الأمة؟!،من أطلق قطار العلمنة واللهو والمجون والاختلاط والغناء وفي مدائن صالح؟!،من رخص للماجنة الخليعة ماري كيري للغناء في أرض رسول الله؟!،من مجد الإنجليكيين مبشرا أياهم بقرب تمكنهم من أول كنيسة؟!،من عطًل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟!،من أمر باستباحة حرمة رمضان أمام المعتقلات لترهيبهن والإيحاء لهن بأن زبانية ولاتكم لا يقفون لا على الشرع ولا على العرف ولا على أخلاق قريش زمن الجاهلية؟!،عليك واجب تبيانه للناس فلا تماري ولا تداهن؟!،ضع الدواء على الجرح لا على الحواشي؟!،اصدع بما تعلًمت واعرض عن المرتدين والمتولين؟!،اقذف بالحق دامغا به الباطل؟!،اعرض الحق حقا يزهق الباطل؟!،كن كجمال فلن تخسر شيئا؟!،فإن تركوك عشت عزيزا؟!،وإن قطًعوا أوصالك بالمنشار كما فعلوا معه ارتقيت شهيدا؟!،فكيف بصحفي لم يفقه في الدين كما فقهتم إلا أنًه صدع بالحق في وقت تدورون أنتم جبنا حول حواشي الحق؟!،بل والحق أنًكم غلًفتم الحق بالباطل؟!،وكان من جراء ذلك أن احتقركم الناس واعتبروكم سدنة السلاطين والطواغيت؟!،وإلا فلم واجهك الجزائري(المعوق) في احدى مساجد سويسرا؟!،أليس لأنًكم ركنتم للظلمة؟!،مصير من يفعل ذلك أنت أفقه به منا؟!،قل الحق كاملا ولا تخف في الله لومة لائم؟!،لا تنسلخ عن الآيات التي أتيت فتصبح كمثل الكلب إن منحوك الرز تلهث ؟!،وإن حرموك منه تلهث؟!،استعن وشد أزرك بقول شيخ السلفيين ابن تيمية:سجني عبادة ونفي سياحة وقتلي شهادة؟!،قل الحق وأيأ ما أصابك فهو خير لك؟!،فهل أنت فاعل؟!،نجزم أنًك لن تفعل؟!،والله أعلم على كل حال؟!.
اسمع كلامك استغرب اشوف امورك استعجب
بارك الله فيك م عرقاب الجزائر