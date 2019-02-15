بروفيسور عُماني يوجّه هذا الطلب لحكومات الخليج لأجل شعوبها ويتساءل: “هل هذا كثير؟”

طالب البروفيسور العماني والعميد السابق بجامعة السلطان “قابوس” الدكتور حيدر اللواتي، الحكومات الخليجية بإعطاء شعوبها حق الرفض للتطبيع مع “إسرائيل”.

وقال “اللواتي” في تغريدة له عبر حسابه بتويتر رصدتها (وطن) موجها طلب الحكومات الخليجية: اذا كنتم ماضون في الانفتاح على الكيان الصهيوني، على الأقل اعطوا لشعوبكم حق الرفض للتطبيع اسوة بالكيان الصهيوني” .

وتابع موضحا أن الكيان الصهيوني الذي ينفتح على العرب يسمح للمغردين والاعلاميين الصهاينة جلد الدول العربية وتشويه صورة أنظمتها واستفزاز مشاعر شعوبها!”.

طلب من الحكومات الخليجية:



اذا كنتم ماضون في الانفتاح على الكيان الصهيوني، على الأقل اعطوا لشعوبكم حق الرفض للتطبيع اسوة بالكيان الصهيوني الذي ينفتح عليكم ويسمح للمغردين والاعلاميين الصهاينة جلد الدول العربية وتشويه صورة أنظمتها واستفزاز مشاعر شعوبها!



هل هذا كثير؟



وسلامتكم✋🏻😊 — د. حيدر اللواتي🇴🇲 (@DrAl_Lawati) February 15, 2019

جديرٌ بالذّكر أنه تبيّن أنّ التطبيع مع إسرائيل كان الهدف الأول لمؤتمر “السلام والأمن في الشرق الأوسط” في العاصمة البولندية وارسو، رغم التصريحات الأميركية والإسرائيلية العالية النبرة ضد إيران والحديث عن ضرورة مواجهتها، ومطالبة الأوروبيين بالانسحاب من الاتفاق النووي.



وتكفي صورة وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، وهو يجلس إلى جانب رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى جانب اللقاءات التي عقدها نتنياهو مع مسؤولين عرب مشاركين في المؤتمر منذ الأربعاء، فضلاً عن حجم احتفاء الاحتلال بمجريات المؤتمر بما في ذلك قول نتنياهو “نصنع التاريخ”، لوصف هذا اللقاء بـ”مؤتمر التطبيع” بين دول عربية وإسرائيل.