هكذا علق البروفيسور العُماني حيدر اللواتي على اجتماع ابن علوي بـ”نتنياهو” وهذا ما قاله عن “نواميس الوجود”

علق البروفيسور العماني والعميد السابق بجامعة السلطان “قابوس” الدكتور حيدر اللواتي على اللقاء الذي جمع وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في العاصمة البولندية وارسو الأربعاء، مؤكدا على أن مواقف الحكومات العربية مهما اختلفت من القضية سيبقى للشعب الفلسطيني الكلمة الفيصل.

وقال “اللواتي” في تدوينات وردود له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” مهما تعددت مواقف الحكومات العربية والخليجية، واختلفت في تعاملها مع الكيان الصهيوني، وتنوعت في رؤيتها لحل القضية الفلسطينية، سيبقى الشعب الفلسطيني هو صاحب كلمة الفصل!”.

مهما تعددت مواقف الحكومات العربية والخليجية، واختلفت في تعاملها مع الكيان الصهيوني، وتنوعت في رؤيتها لحل القضية الفلسطينية، سيبقى الشعب الفلسطيني هو صاحب كلمة الفصل! — د. حيدر اللواتي🇴🇲 (@DrAl_Lawati) February 13, 2019

وفي رده على من رأي أن مثل هذه اللقاءات قد تضعف موقف وحركة الشعب الفلسطيني، قال:” انا كمسلم وكفرد في الامة، على يقين تام ان قضية فلسطين قضية ربانية وستبقى حية، تناصرها السنن الالهية ونواميس الوجود!”.

انا كمسلم وكفرد في الامة، على يقين تام ان قضية فلسطين قضية ريانية وستبقى حية، تناصرها السنن الالهية ونواميس الوجود! — د. حيدر اللواتي🇴🇲 (@DrAl_Lawati) February 13, 2019

وقال “اللواتي” ردا على من أكد أن المقدسات الإسلامية في فلسطين هي وقف إسلامي لا يخص الفلسطينيين وحدهم مع الإشارة لضرورة الدفاع عنها:” صحيح اخي العزيز مصطفى ولذلك اسقطتُ موقفي على موقف الشعب الفلسطيني باسره ليقيني في السنن التاريخية والقرآنية التي تؤكد بقاء قضية فلسطين حية”.

https://twitter.com/DrAl_Lawati/status/1095760168321720320

وكان مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية “بنيامين نتنياهو”، قد أعلن الأربعاء، أن الأخير عقد اجتماعا (لم يعلن عنه سابقا)، في العاصمة البولندية (وارسو)، مع وزير الخارجية العُماني “يوسف بن علوي”، في ثاني لقاء من نوعه منذ زيارة “نتنياهو” إلى سلطنة عمان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وذكر المكتب، في بيان صحفي، أن “نتنياهو” قال في مستهل اللقاء: “يسرني الالتقاء بكم مرة أخرى، القرار الشجاع الذي اتخذه السلطان (قابوس) بدعوتي إلى زيارة سلطنة عمان يحدث تغييرا في العالم، إنه يمهد الطريق أمام أطراف كثيرة أخرى للقيام بما تفضلتم به، أي الامتناع عن التمسك بالماضي والمضي قدما نحو المستقبل”.

وأضاف: “أطراف كثيرة تحذو حذوكم، بما فيها أطراف تتواجد هنا في المؤتمر، أشكركم على هذه السياسة الإيجابية التي تتجه نحو المستقبل والتي قد تؤدي إلى تحقيق السلام والاستقرار لصالح الجميع”.

وخلال اللقاء، قال وزير الخارجية العُماني: “هذه رؤية جديدة وهامة حول المستقبل، لقد عانت الشعوب في الشرق الأوسط كثيرا لأنهم بقوا في الماضي، هذا هو عهد جديد يخدم المستقبل ويخدم تحقيق الازدهار لصالح جميع الشعوب”، بحسب البيان الإسرائيلي.