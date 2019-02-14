هذا ما قررته السلطات السعودية بحق الشيخ سفر الحوالي وأبنائه وشقيقه ومدير مكتبه

كشف حساب “معتقلي الرأي” المتخصص في نقل أخبار المعتقلين السعودية بأن السلطات السعودية حددت يوم الاثنين القادم لعقد جلسة محاكمة للشيخ سفر الحوالي وأبناؤه وشقيقه ومدير مكتبه.

وقال حساب”معتقلي الرأي” في تدوينة عبر”تويتر” رصدتها “وطن”:” تأكد لنا أن السلطات السعودية “قررت عقد جلسة محاكمة للشيخ #سفر_الحوالي وأبنائه الثلاثة وشقيقه إضافة إلى مدير مكتبه يوم الإثنين القادم بتاريخ 18/12/2019، الموافق 13/جمادى الآخرة 1440هـ”.

🔴 هام

تأكد لنا أن السلطات السعودية قررت عقد جلسة محاكمة للشيخ #سفر_الحوالي وأبنائه الثلاثة وشقيقه وقريبيه أحمد وعبدالله، إضافة إلى مدير مكتبه (8 أشخاص) يوم الإثنين القادم بتاريخ 18/2/2019، الموافق 13/جمادى الآخرة 1440هـ

وهذه المحاكمة حول كتاب الشيخ "المسلمون والحضارة الغربية" pic.twitter.com/kGq16J69tS — معتقلي الرأي (@m3takl) February 14, 2019

وقبل أيام أفرجت السلطات السعودية عن إبراهيم الحوالي، أصغر أبناء الداعية سفر الحوالي بعد اعتقال دام نحو سبعة شهور.

وبحسب ما ذكر “معتقلي الرأي”، عبر “تويتر”، فإن الإفراج جاء مشروطا بعد تعهد أحد كبار عائلة الحوالي، بإحضار إبراهيم للتحقيق متى ما طلبته السلطات.

وذكر الحساب أن السلطات السعودية مددت اعتقال الشيخ الحوالي وبقية أبنائه.

🔴 هام

السلطات السعودية تفرج عن إبراهيم الحوالي، أصغر أبناء الشيخ #سفر_الحوالي (بعد أكثر من 7 أشهر من الاعتقال) وتمدد اعتقال بقية الأبناء.

وجاء الإفراج بعد توقيع تعهد من أحد كبار العائلة بأن يتم إحضار إبراهيم في أي وقت يُطلب فيه للتحقيق.#اعتقال_سفر_الحوالي_وابناءه pic.twitter.com/eoukh5ZAB1 — معتقلي الرأي (@m3takl) February 11, 2019

يشار إلى أن السلطات السعودية اعتقلت الحوالي وشقيقه وأربعة من أبنائه، وأحد أقاربه، في تموز/ يوليو الماضي، وذلك بعد أيام من تداول كتاب منسوب للحوالي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يحمل نقدا لاذعا للأسرة الحاكمة في السعودية.

وأبناء الحوالي المعتقلون، هم “عبد الرحيم، وعبد الله، وإبراهيم، وعبد الرحمن”.