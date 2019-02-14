هذا ما قررته السلطات السعودية بحق الشيخ سفر الحوالي وأبنائه وشقيقه ومدير مكتبه
كشف حساب “معتقلي الرأي” المتخصص في نقل أخبار المعتقلين السعودية بأن السلطات السعودية حددت يوم الاثنين القادم لعقد جلسة محاكمة للشيخ سفر الحوالي وأبناؤه وشقيقه ومدير مكتبه.
وقال حساب”معتقلي الرأي” في تدوينة عبر”تويتر” رصدتها “وطن”:” تأكد لنا أن السلطات السعودية “قررت عقد جلسة محاكمة للشيخ #سفر_الحوالي وأبنائه الثلاثة وشقيقه إضافة إلى مدير مكتبه يوم الإثنين القادم بتاريخ 18/12/2019، الموافق 13/جمادى الآخرة 1440هـ”.
وقبل أيام أفرجت السلطات السعودية عن إبراهيم الحوالي، أصغر أبناء الداعية سفر الحوالي بعد اعتقال دام نحو سبعة شهور.
وبحسب ما ذكر “معتقلي الرأي”، عبر “تويتر”، فإن الإفراج جاء مشروطا بعد تعهد أحد كبار عائلة الحوالي، بإحضار إبراهيم للتحقيق متى ما طلبته السلطات.
وذكر الحساب أن السلطات السعودية مددت اعتقال الشيخ الحوالي وبقية أبنائه.
يشار إلى أن السلطات السعودية اعتقلت الحوالي وشقيقه وأربعة من أبنائه، وأحد أقاربه، في تموز/ يوليو الماضي، وذلك بعد أيام من تداول كتاب منسوب للحوالي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يحمل نقدا لاذعا للأسرة الحاكمة في السعودية.
وأبناء الحوالي المعتقلون، هم “عبد الرحيم، وعبد الله، وإبراهيم، وعبد الرحمن”.