وزير خارجية البحرين
Videoالهدهد

نظر للمراسل الإسرائيلي وابتسم.. “شاهد” “برميل البحرين” فرح من سؤال حول لقاء نتنياهو

By خاص "وطن"
0

كشف وزير خارجية خالد بن أحمد الملقب بـ”برميل ” عن موقف بلاده من احتمال عقد لقاء مع .

ووفقا لما نشرته القناة العبرية الـ”13″ صباح الخميس، فقد رد ، على سؤال للقناة حول مدى احتمالية عقد لقاء مع نتنياهو، ليرد عليها قائلا: “ستحدث وقت ما تحدث”.

وجاءت إجابة خالد بن أحمد، وزير الخارجية البحريني، على هامش حضوره كممثل لبلاده في القمة الدولية المناهضة لإيران، في العاصمة البولندية، ، والتي عقدت على مدى يومين، بدأت أمس الأربعاء.

ويذكر أن مملكة البحرين لا تقيم علاقات دبلوماسية مع ، وذلك في وقت أعلنت القناة العبرية الـ”13″ عن نشر حلقات متلفزة عن العلاقات الإسرائيلية الخليجية.

وقبل أيام، أكد تحقيق  بثته القناة 13 العبرية أن “خالد بن أحمد” عقد اجتماعا سريا مع وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة “تسيبي ليفني” منذ أكثر من عامين، أبلغها فيه بأن الملك “حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة” مهتم بتطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال بشكل رسمي.

وقال التحقيق الصحفي نقلا عن مسؤولين كبار بدولة الاحتلال إن اجتماع خالد بن أحمد وتسيبي ليفني تم على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن 2017، حيث طلب الأول من الثانية نقل رغبة ملك البحرين إلى رئيس الوزراء “بنيامين نتنياهو”، وهو ما فعلته.

يشار إلى أن مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، قد دعا الشهر الماضي، خلال جولة له بمنطقة الشرق الأوسط، إلى عقد قمة دولية لمناهضة السياسات الإيرانية في المنطقة، وتم عقد القمة الدولية، المسماه بـ”مؤتمر وارسو”.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

إعلامي عُماني يلجم إسرائيل بعد احتفائها بلقاء ابن علوي.. هذا ما قاله عن المقاومة…

الهدهد

“لحظة تشرح القلب”.. “شاهد” ماذا فعل وزير الخارجية اليمني مع…

الهدهد

هكذا علق البروفيسور العُماني حيدر اللواتي على اجتماع ابن علوي بـ”نتنياهو”…

الهدهد

بعد سلسلة محادثات سرية مع ابن زايد.. هذا ما قاله نتنياهو عن الدول العربية واستثنى…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.