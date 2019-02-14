نظر للمراسل الإسرائيلي وابتسم.. “شاهد” “برميل البحرين” فرح من سؤال حول لقاء نتنياهو

كشف وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد الملقب بـ”برميل البحرين” عن موقف بلاده من احتمال عقد لقاء مع بنيامين نتنياهو.

ووفقا لما نشرته القناة العبرية الـ”13″ صباح الخميس، فقد رد برميل البحرين، على سؤال للقناة حول مدى احتمالية عقد لقاء مع نتنياهو، ليرد عليها قائلا: “ستحدث وقت ما تحدث”.

שר החוץ הבחרייני נשאל במהלך הוועידה בוורשה על פגישה אפשרית עם נתניהו וענה: "זה יקרה כשזה יקרה" @BarakRavid pic.twitter.com/bxk5WV7Bq8 — החדשות 13 (@newsisrael13) February 14, 2019

وجاءت إجابة خالد بن أحمد، وزير الخارجية البحريني، على هامش حضوره كممثل لبلاده في القمة الدولية المناهضة لإيران، في العاصمة البولندية، وارسو، والتي عقدت على مدى يومين، بدأت أمس الأربعاء.

ويذكر أن مملكة البحرين لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وذلك في وقت أعلنت القناة العبرية الـ”13″ عن نشر حلقات متلفزة عن العلاقات الإسرائيلية الخليجية.

وقبل أيام، أكد تحقيق بثته القناة 13 العبرية أن وزير خارجية البحرين “خالد بن أحمد” عقد اجتماعا سريا مع وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة “تسيبي ليفني” منذ أكثر من عامين، أبلغها فيه بأن الملك “حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة” مهتم بتطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال بشكل رسمي.

وقال التحقيق الصحفي نقلا عن مسؤولين كبار بدولة الاحتلال إن اجتماع خالد بن أحمد وتسيبي ليفني تم على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن 2017، حيث طلب الأول من الثانية نقل رغبة ملك البحرين إلى رئيس الوزراء “بنيامين نتنياهو”، وهو ما فعلته.

يشار إلى أن مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، قد دعا الشهر الماضي، خلال جولة له بمنطقة الشرق الأوسط، إلى عقد قمة دولية لمناهضة السياسات الإيرانية في المنطقة، وتم عقد القمة الدولية، المسماه بـ”مؤتمر وارسو”.