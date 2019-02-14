الداعية عبد المحسن الأحمد
Videoالهدهد

“مضاد حيوي ببلاش”.. داعية سعودي: الذباب على وجوه الأطفال رحمة من الله بهم!

By خاص "وطن"
1

أثار الداعية السعودي , جدلاً واسعاً, في حديثه عن فوائد “”, قائلاً إن هذا الذي يتجمع على وجوه الأطفال في البلدان النامية والفقيرة في أوقات الكوارث هو من رحمة الله بهم. حسب قوله.

وقال “الأحمد” خلال إحدى الندوات في محاولة منه للتدليل على فوائد الذباب، إنه عند رؤية الكوارث في البلدان الفقيرة نرى أن الذباب قد “التم” على الأطفال، زاعما أن هذا الأمر من رحمة الله بهم ليمنحهم مضادا حيويا ضد الامراض “ببلاش”.

وأضاف قائلا، إنه كما كثرت الأمراض كثر الذباب، وهي حكمة الله بأنه لم يخلق شيئا عبثا.

قد يعجبك ايضا
تقارير

نجل سلمان العودة يكشف حقيقة الفوزان ويهاجم ابن سلمان: ابي يساق للإعدام من سلطة خدعت…

الهدهد

عائض القرني يقتنص الفرص ويطبل لـ”ابن سلمان”.. هكذا تغزل بولي العهد وأشاد…

الهدهد

“شاهد” الداعية صالح المغامسي: يحق للمرأة عدم الكشف لخطيبها عن ماضيها حتى…

الهدهد

“شاهد” داعية سعودي اجتهد وكشف السبب: هذه “اللعبة” وراء هروب…

  1. ابو احمد يقول

    طبعا لذذباب فوائد اهمها مهاجمة كل مصلح وصاحب حق والتعرض للاعراض والتحدث بفحش وهذا الخبل لا يستطيع ان يذكر الذباب بسؤ لان الذباب جزء من الحكومة ومتحدثا باسمها والشيخ الذبابه لا يفرق عن ذباب الحكومة فكلهم قاذروات تجتمع على النفايات وتعتاش منها .

    الرد

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.