“مضاد حيوي ببلاش”.. داعية سعودي: الذباب على وجوه الأطفال رحمة من الله بهم!

أثار الداعية السعودي عبد المحسن الأحمد, جدلاً واسعاً, في حديثه عن فوائد “الذباب”, قائلاً إن هذا الذباب الذي يتجمع على وجوه الأطفال في البلدان النامية والفقيرة في أوقات الكوارث هو من رحمة الله بهم. حسب قوله.

وقال “الأحمد” خلال إحدى الندوات في محاولة منه للتدليل على فوائد الذباب، إنه عند رؤية الكوارث في البلدان الفقيرة نرى أن الذباب قد “التم” على الأطفال، زاعما أن هذا الأمر من رحمة الله بهم ليمنحهم مضادا حيويا ضد الامراض “ببلاش”.

وأضاف قائلا، إنه كما كثرت الأمراض كثر الذباب، وهي حكمة الله بأنه لم يخلق شيئا عبثا.