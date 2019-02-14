عبد الله النسور يصف الربيع العربي بـ”النكبة” ويهاجم متابعيه:” حسبي الله ونعم الوكيل.. ما شفت ولا تعليق حلو بحقي”

شن رئيس الوزراء الأردني الأسبق عبدلله النسور هجوما عنيفا على الربيع العربي واصفا إياه بالنكبة العربية التي استهدفت بعض الدول العربية.

وقال النسور في حوار مع إذاعة “حياة اف ام ” ظهر الخميس إن الربيع العربي كان نكبة على الامة العربية، وان عهده لم يسجل قمعاً او إسالة دم اي مواطن.

وأضاف ان الفترة التي ترأس فيها الحكومة والتي ترافقت مع الربيع العربي شهدت مظاهرات واغلاقات واضرابات وتطاولاً على الدولة الا انه عندما غادر الحكومة و خلال السنة الاخيرة لم يكن هناك اي اضراب.

واضاف “لم يكن هناك سجناء رأي باستثناء سجين راي واحد فقط وهو صحفي تطاول على زعيم عربي”، مؤكدا “لم نعاتب او نهدد اي اعلامي والايام تسجل لنا هذه المواقف”.

وقال رئيس الوزراء الاسبق ان السنوات الثماني الماضية كانت سوداء في تاريخ الامة العربية إن “الملك لم يتخذ اي قرار خاطئ واستطاع ان يعبر بنا هذه المرحلة وعلينا ان نكون واعين لكل ما هو حولنا”.

وأضاف “النسور “خدمت بلدي ولها علي فضل كبير ولكل واحد فرصة واذا كان انهى عمله بما يرضى ربه فذلك الفوز العظيم”.

وحول العلاقة بين الشارع والحكومة قال رئيس الوزراء الاسبق ان “هناك ازمة ثقة بين الشعب والحكومة واحيانا تكون من الشخص نفسه اذا ارتكب اي خطأ”.

ووجه رسالة للشارع قائلا :”لا يوجد في الاردن كسر عظام المطلوب هو الاصلاح وهناك وجهات نظر عديدة حول الاصلاح”.

وشدد “النسور” على أن “بلدنا صغير وموارده محدودة ومع ذلك استطاع ان يقوم بنهضة في كل المجالات وطموحنا كبير وفيه نواقص لكن الانجازات كبيرة”.

وقال رئيس الوزراء إنه يتابع مواقع التواصل الاجتماعي، مشددا على “ان الوضع مؤلم لأن التطاول تجاوز كل النطاقات وليس في الأردن فحسب”.

وأكد انه يشعر بالمرارة ولكنه يتفهم عندما يرى تعليقاً ظالماً بحقه ويقول: “حسبنا الله ونعم الوكيل لمن يتطاول على الرموز التي تجمعنا والأعراض والانجازات”، مشيرا الى أن هناك من يختبئ وراء الإعلام الالكتروني.

وعندما سئل عن أي تعليق منصف سمعه بحقه قال: “ما شفت ولا تعليق”.