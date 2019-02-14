تصريحاته أثارت غضب تركي الفيصل.. “شاهد” نجيب ساويرس: لن استثمر قرشاً واحداً في السعودية

عبر رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس, عن رفضه الاستثمار في المملكة العربية السعودية معربا عن عدم ثقته في قوانين المملكة ومخاوفه بشأن حقوق الإنسان هناك.

وقال “ساويرس” في مقابلة مع قناة “CNBC” على هامش مشاركته في مؤتمر اقتصادي بأبو ظبي: “أستطيع أن أستثمر في أي مكان في العالم، فلماذا أذهب إلى مكان لست مقتنعا بوجود سيادة القانون والنظام فيه, ولا توجد هناك ديمقراطية حقيقية، ولا يكون الناس أحرارا”.

وتابع: “أعتقد أن الاستقرار السياسي والاقتصادي يجب أن يكونا على نفس الخط، ويجب أن يكوّنا مكانا مريحا”، موضحا أن الرياض بحاجة إلى “التقدم بشكل مباشرة في مجال حقوق الإنسان”.

#نجيب_ساويرس يعلن أنه لن يستثمر في السعودية بسبب أنها بلد غير ديموقراطي وليس فيها حرية ولا قانون بينما يستثمر في كوريا الشمالية!!حتى المذيعة استغربت من تصريحاته!

هل يجرؤ نجيب على هذا التصريح والبجاحة بدون ضوء أخضر خصوصا أن بلده أبو الديموقراطية!!!

أقول ألغو عقود عواجيزهم الفنانين pic.twitter.com/razjzPKspX — فهد البطي (@fbati91) February 13, 2019

من جانبه، رد الرئيس الأسبق للاستخبارات السعودية، الأمير “تركي الفيصل” على نجيب ساويرس قائلا : “ساويرس فوت فرصة عظيمة، وإن المملكة قطعت شوطًا طويلًا في توفير المناخ الملائم كي يستثمر الناس فيها”. مشيرا إلى ارتفاع حجم الاستثمار الخارجي في المملكة.

وأوضح: “في السنة أو السنتين الماضيتين، أعتقد أن هناك زيادة في الاستثمار الخارجي بالمملكة وليس انخفاضًا، بالرغم من ضجيج الصحافة السلبية الذي رأيناه حول العالم”.

الامير تركي الفيصل يرد على رجل الاعمال المصري نجيب ساويرس والذي امتنع عن الاستثمار في المملكه pic.twitter.com/UusBhpCpyS — علي الشومان (@aalshoman) February 13, 2019

وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، قال السبت، إن المملكة تسعى لجذب استثمارات بقيمة 1.6 تريليون ريال (427 مليار دولار) في السنوات العشر القادمة من خلال برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية. وذلك في إطار الخطة 2030 التي أطلقها ولي العهد السعودي لتقليل الاعتماد تدريجيا على النفط.

وخضعت المملكة لتدقيق مكثف في الأشهر الأخيرة في مجال العدالة وحقوق الإنسان، خاصة بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده باسطنبول في أكتوبر الماضي .