تركي آل الشيخ يتوعد مسؤولين مصريين: “لن أنسى التطاول على والدتي وسكوتكم عن الأمر”

توعد المستشار بالديوان الملكي السعودي ورئيس هيئة الترفيه ومالك نادي “بيراميدز” المصري, مسؤولي النادي الأهلي، مؤكدا أنه لن ينسى ما تعرضت له والدته من شتائم من قبل مشجعي النادي وسكوت الإدارة عنها.

وقال “آل الشيخ” في تدوينة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”:” : لن أنسى أنه عندما حصل تجاوز في حق والدتي وجد هذا التجاوز تأييدًا وشكرًا منهم”.

لن انس انه عندما حصل تجاوز في حق والدتي وجد هذا التجاوز تأييدا وشكرا منهم 🙏🏻 Posted by ‎تركي آل الشيخ – Turki Al Alshikh‎ on Thursday, February 14, 2019

وكان تركي آل الشيخ، تعرض للسباب والشتائم من قبل جماهير النادي الأهلي في أحد المباريات بسبب الخلافات بينه وبين مجلس الإدارة والإساءة لهم.

وفي منشور سابق على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، قال: “طالبنا بحقنا العادل أن نلعب مباراتنا في الدور الثاني بعد أن يلعبوا مباراتهم في الدور الأول والحمد لله هذا حدث لأنه حق مشروع ويضمن تكافؤ الفرص ورفضوا ذلك ولكن في الاخير ذلك حدث”.

وأضاف: “اقترحنا استبدال مباراة الدوري بالكأس فخرجوا لنا بحجة واهية وهي أن خطط التدريبية تختلف بين الدوري والكأس، وفي الاخر تم استبدال المباراة لأنه حق عادل لنا”.

وواصل: “سؤالي هل سيلتزمون بالبيان المهزوز الهش أم سيخجلون ويلعبون؟!.. أفضل سيناريو بالنسبة لي أن اتاهل بالدور الثمانية بدون مجهود، مع أني لايفرق معي ان نلعب فنكسب أو نخسر لأن كرة القدم فوز وخسارة في الملعب أما الانتصارات الوهمية خارج الملعب فلا تعنيني”.

واختتم منشوره قائلًا: “في الاخير تذكرت قول أفضل الخلق وسيد المرسلين، آية المنافق ثلاث (إذا حدث كذب وان وعد أخلف واذا أؤتمن خان) صدق رسول صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.. امضاء: روح الفانلة زرقاء.. المركز الثاني”.

وقوبل بيان تركي هجوم عنيف من جماهير الأهلي التي عبرت عن غضبها، وظهر هذا الغضب في التعليقات التي وصلت لآلاف، ووجهوا شتائم وسباب له بسبب تطاوله على الأهلي بقيادة الخطيب واستخدامه لغة هجومية شديدة.