ولي عهد دبي
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بعد صيد سمكة “التونة” المثيرة.. “شاهد” ولي عهد دبي يتحول للرجل الحديدي ويحلق بالسماء

By خاص "وطن"
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نشر ولي عهد آل مكتوم، مقطع فيديو عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” وهو يقفز من طائرة محلقاً بجناحين حديديين في سماء دبي.

وعلق “آل مكتوم” على الفيديو قائلا: “المستقبل هنا” .

وبحسب الفيديو الذي رصدته “وطن”، ظهر “آل مكتوم” وهو يرتدي بدلة باللون الأسود والبرتقالي مع أنابيب نفاثة ساعدته على التحليق عالياً، كما في أفلام “الرجل الحديدي”.

ويشتهر حمدان بن راشد بنشره على حسابه صوراً وفيديوهات تظهر حبه للطبيعة والمغامرات والرياضة كما يزعم،  في محاولة منه للترويج للمدينة التي سيحكمها يوما “دبي”

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  1. ابوعمر يقول

    حتى أسماء هؤلاء(الأمراء)الاماراتيـــون لاتطلق الا على الكلاب وماشابه ذلك…كلاب بأسماء كلبية أكرمكم الله…فكيف للكلاب هذه القدرات الانسانية….

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