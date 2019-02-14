بعد صيد سمكة “التونة” المثيرة.. “شاهد” ولي عهد دبي يتحول للرجل الحديدي ويحلق بالسماء

نشر ولي عهد دبي حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مقطع فيديو عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” وهو يقفز من طائرة محلقاً بجناحين حديديين في سماء دبي.

وعلق “آل مكتوم” على الفيديو قائلا: “المستقبل هنا” .

وبحسب الفيديو الذي رصدته “وطن”، ظهر “آل مكتوم” وهو يرتدي بدلة باللون الأسود والبرتقالي مع أنابيب نفاثة ساعدته على التحليق عالياً، كما في أفلام “الرجل الحديدي”.

ويشتهر حمدان بن راشد بنشره على حسابه صوراً وفيديوهات تظهر حبه للطبيعة والمغامرات والرياضة كما يزعم، في محاولة منه للترويج للمدينة التي سيحكمها يوما “دبي”