المنتخب العماني سيعود للوراء.. “شاهد” رئيس الاتحاد العُماني لكرة القدم ظهر مع هذا المدرب وأثار موجة غضب واسعة

في لقطة ربما تكشف عن الشخصية المختارة لتتولى تدريب المنتخب العماني لكرة القدم، في أعقاب الاستقالة المفاجئة للمدرب بيم فيربيك، نشر رئيس الاتحاد الخليجي للإعلام الرياضي سالم الحبسي صورة لرئيس الاتحاد العماني لكرة القدم الشيخ سالم الوهيبي برفقة المدرب الفرنسي كلود لوروا.

وقال “الحبسي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”الشيخ سالم الوهيبي رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم التقى اليوم بالمدرب الفرنسي لوروا مدرب منتخبنا الاسبق”.

وتسائل قائلا:” هل هناك نية لعودة لورا من جديد..؟!”.

الشيخ سالم الوهيبي رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم التقى اليوم بالمدرب الفرنسي لوروا مدرب منتخبنا الاسبق ..هل هناك نية لعودة لورا من جديد..؟! pic.twitter.com/kxYBIpwwbv — سالم الحبسي (@SalemAlHabsi) February 13, 2019

من جانبهم، عبر المغردون عن رفضهم أن يتولى “لوروا” تدريب المنتخب الوطني، مؤكدين أنه قد أخذ فرصته سابقا مع المنتخب، مشيرين إلى أن المنتخب لم يصعد معه لكأس آسيا على الرغم من كفاءة اللاعبين الذين كان يتولى تدريبهم، موضحين أن كبر سنه بشكل عاملا سيئا أيضا.

لو سمحتوا و ارجوكم رجاء حار جدا جدا ، اي مدرب الا لورا!!!

هذا و معاه الجيل الذهبي و ما صعدنا كأس أسيا!!

اللهم ابعد عنا غضبك و مقتك!!! — Omar Saif (@njssom) February 13, 2019

اخذ فرصته في تدريب المنتخب سابقا ..مدرب كبير في السن ويدور بين افريقيا واسيا غير مرغوب به في اوربا بسبب كبر سنه ..كاس الخليج في مسقط بفضل الله والاعبين والجمهور ..الاتحاد الحالي لم يستفيد من اخطاء الاتحاد السابق — KhalfanAlwahaibi (@KhalfanAlwahai1) February 13, 2019

هالكثر ما عندنا خيارات !!! — احمد العوضي (@Sohar2000) February 13, 2019

اتمنى ان تكون لا — ابوعبدرب (@mbKv1FclxUdnxm5) February 14, 2019

مايصلح للمنتخب..هذا مدرب حصل للاعبين جاهزين يوم فزنا بطوله كأس الخليج..برازيلي او ارجنتيني

او كيروش او زيكو مناسبين لان عندهم خبره كبيره بالكره الآسيويه — 🌻الحارثي🌻 (@damaxx1984) February 14, 2019

بعده

لاحوله ولا قوة الا بالله العلي العظيم

الله المستعان بس — Khalifa Alomrani (@khalifak96) February 14, 2019

لا حول ولا قوة إلا بالله — محترفي عُمان (@Omanioooon) February 13, 2019

قلنا لكم ما نريد عجائز حال سنة وسنتين نريد مدرب شاب يقدر يتفاعل مع الاعبين ويعيش معهم كرة القدم — حسين الحسني (@hamaaasi501) February 13, 2019

وكان الاتحاد العماني لكرة القدم قد قبل استقالة مدرب المنتخب العُماني، الهولندي “بيم فيربيك” قبل أيام.

وكلّف الاتحاد العماني لكرة القدم مساعد المدرب مهنا بن سعيد العدوي بمهمة تدريب المنتخب خلفا للمدرب بيم فيربيك المستقيل إلى حين التعاقد مع مدرب جديد.

وناقش المجلس الطلب الذي تقدم به المدرب “فيربيك” والمتعلق باستقالته وذلك لظروف خاصة به، مؤكدا أنه يرغب في إنهاء مشواره التدريبي بعد ثلاثين عاما قضاها في مجال التدريب، وأن تكون السلطنة هي المهمة الأخيرة له.

وقدّم “فيربيك” شكره وتقديره للاتحاد العماني لكرة القدم والجهازين الفني والإداري ولاعبي المنتخب ووسائل الإعلام والجماهير العمانية.

وبعد مناقشة الظروف والأسباب التي تقدم بها المدرب للاتحاد، تمت الموافقة على قبول استقالته.