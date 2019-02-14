المنتخب العماني سيعود للوراء.. “شاهد” رئيس الاتحاد العُماني لكرة القدم ظهر مع هذا المدرب وأثار موجة غضب واسعة

في لقطة ربما تكشف عن الشخصية المختارة لتتولى تدريب المنتخب العماني لكرة القدم، في أعقاب الاستقالة المفاجئة للمدرب بيم فيربيك، نشر رئيس الاتحاد الخليجي للإعلام الرياضي سالم الحبسي صورة لرئيس الاتحاد العماني لكرة القدم الشيخ سالم الوهيبي برفقة المدرب الفرنسي كلود لوروا.
وقال “الحبسي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”الشيخ سالم الوهيبي رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم التقى اليوم بالمدرب الفرنسي لوروا مدرب منتخبنا الاسبق”.
وتسائل قائلا:” هل هناك نية لعودة لورا من جديد..؟!”.
من جانبهم، عبر المغردون عن رفضهم أن يتولى “لوروا” تدريب المنتخب الوطني، مؤكدين أنه قد أخذ فرصته سابقا مع المنتخب، مشيرين إلى أن المنتخب لم يصعد معه لكأس آسيا على الرغم من كفاءة اللاعبين الذين كان يتولى تدريبهم، موضحين أن كبر سنه بشكل عاملا سيئا أيضا.
وكان الاتحاد العماني لكرة القدم قد قبل استقالة مدرب المنتخب العُماني، الهولندي “بيم فيربيك” قبل أيام.
وكلّف الاتحاد العماني لكرة القدم مساعد المدرب مهنا بن سعيد العدوي بمهمة تدريب المنتخب خلفا للمدرب بيم فيربيك المستقيل إلى حين التعاقد مع مدرب جديد.
وناقش المجلس الطلب الذي تقدم به المدرب “فيربيك” والمتعلق باستقالته وذلك لظروف خاصة به، مؤكدا أنه يرغب في إنهاء مشواره التدريبي بعد ثلاثين عاما قضاها في مجال التدريب، وأن تكون السلطنة هي المهمة الأخيرة له.
وقدّم “فيربيك” شكره وتقديره للاتحاد العماني لكرة القدم والجهازين الفني والإداري ولاعبي المنتخب ووسائل الإعلام والجماهير العمانية.
وبعد مناقشة الظروف والأسباب التي تقدم بها المدرب للاتحاد، تمت الموافقة على قبول استقالته.
المنتخب فقط ! البلد كله عاد وراد للوراء وبسرعة الضوء وبعيد عن التطور والحضارة تريليونات السنوات الضوئية ! خخخخخ!
4 -٠دوس عليهم يا الهيدوس
4_0دوس عليهم يا الهيدوس