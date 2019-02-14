إعلامي عُماني يلجم إسرائيل بعد احتفائها بلقاء ابن علوي.. هذا ما قاله عن المقاومة والإجرام الفعن

شن الإعلامي العماني نصر البوسعيدي هجوما عنيفا على إسرائيل في أعقاب إشادة وزارة الخارجية الإسرائيلية باجتماع وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وارسو.

وكانت الخارجية الإسرائيلية قد نشرت صورة للقاء على حساب تابع لها في موقع التدوين المصغر “تويتر” معلقة عليها بالقول:” رئيس الوزراء نتنياهو قال اليوم لوزير الخارجية العماني يوسف بن علوي: “أطراف كثيرة تحذو حذوكم. أشكركم على هذه السياسة الإيجابية التي تتجه نحو المستقبل والتي قد تؤدي إلى تحقيق السلام والاستقرار. أشكركم باسم الإسرائيليين وأسمح لنفسي بأن أقول ذلك أيضا باسم الكثيرين في الشرق الأوسط”.

رئيس الوزراء نتنياهو قال اليوم لوزير الخارجية العماني يوسف بن علوي:



"أطراف كثيرة تحذو حذوكم. أشكركم على هذه السياسة الإيجابية التي تتجه نحو المستقبل والتي قد تؤدي إلى تحقيق السلام والاستقرار. أشكركم باسم الإسرائيليين وأسمح لنفسي بأن أقول ذلك أيضا باسم الكثيرين في الشرق الأوسط". pic.twitter.com/lFBnWtM2Jd — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) February 13, 2019

ليرد عليها “البوسعيدي” مهاجما إسرائيل بعنف قائلا:” قبل يومين من الآن قتل جيش الاحتلال الصهيوني كعادته طفل فلسطيني نعله أشرف من اسرائيل كلها وجيشها العفن واسمه الشهيد #حسن_إياد_شلبي ليذهب برفقة شهداء #فلسطين إلى جنات الله ويبقى الخزي والعار وأبطال المقاومة يلاحقونكم لردع إجرامكم العفن وتطهير الأراضي الفلسطينية “.

قبل يومين من الآن قتل جيش الإحتلال الصهيوني كعادته طفل فلسطيني

نعله أشرف من اسرائيل كلها وجيشها العفن واسمه الشهيد #حسن_إياد_شلبي ليذهب برفقة شهداء #فلسطين إلى جنات الله ويبقى الخزي والعار وأبطال المقاومة يلاحقونكم لردع إجرامكم العفن وتطهير الأراضي الفلسطينية#عمانيون_ضد_التطبيع https://t.co/63Rh3JqQgl — نصر البوسعيدي (@BusaidiNaser) February 14, 2019

وكان مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية “بنيامين نتنياهو”، قد أعلن الأربعاء، أن الأخير عقد اجتماعا (لم يعلن عنه سابقا)، في العاصمة البولندية (وارسو)، مع وزير الخارجية العُماني “يوسف بن علوي”، في ثاني لقاء من نوعه منذ زيارة “نتنياهو” إلى سلطنة عمان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وذكر المكتب، في بيان صحفي، أن “نتنياهو” قال في مستهل اللقاء: “يسرني الالتقاء بكم مرة أخرى، القرار الشجاع الذي اتخذه السلطان (قابوس) بدعوتي إلى زيارة سلطنة عمان يحدث تغييرا في العالم، إنه يمهد الطريق أمام أطراف كثيرة أخرى للقيام بما تفضلتم به، أي الامتناع عن التمسك بالماضي والمضي قدما نحو المستقبل”.

وأضاف: “أطراف كثيرة تحذو حذوكم، بما فيها أطراف تتواجد هنا في المؤتمر، أشكركم على هذه السياسة الإيجابية التي تتجه نحو المستقبل والتي قد تؤدي إلى تحقيق السلام والاستقرار لصالح الجميع”.

وخلال اللقاء، قال وزير الخارجية العُماني: “هذه رؤية جديدة وهامة حول المستقبل، لقد عانت الشعوب في الشرق الأوسط كثيرا لأنهم بقوا في الماضي، هذا هو عهد جديد يخدم المستقبل ويخدم تحقيق الازدهار لصالح جميع الشعوب”، بحسب البيان الإسرائيلي.