“شاهد” بعد لقائهما في “وارسو” .. لهذا شكر نتنياهو وزير الخارجية العماني عبر تويتر

إلتقى رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو اليوم في “وارسو” بوزير الخارجية العماني يوسف بن علوي.
وقال “نتنياهو” في مستهل اللقاء مع “بن علوي”: “يسرني الالتقاء بكم مرة أخرى. القرار الشجاع الذي اتخذه السلطان قابوس بدعوتي إلى زيارة سلطنة عمان يحدث تغييرا في العالم”.
واضاف نتنياهو عن ذلك اللقاء: “إنه يمهد الطريق أمام أطراف كثيرة أخرى للقيام بما تفضلتم به – أي الامتناع عن التمسك بالماضي والمضي قدما نحو المستقبل. أطراف كثيرة تحذو حذوكم بما فيها أطراف تتواجد هنا في المؤتمر”.
وقال رئيس الوزراء الاسرائيليّ لـ”بن علوي”: “أشكركم على هذه السياسة الإيجابية التي تتجه نحو المستقبل والتي قد تؤدي إلى تحقيق السلام والاستقرار لصالح الجميع. أشكركم باسم المواطنين الإسرائيليين وأسمح لنفسي بأن أقول ذلك أيضا باسم الكثيرين في الشرق الأوسط”.
من جانبه قال وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي: “هذه هي رؤية جديدة وهامة حول المستقبل. لقد عانى الشعوب في الشرق الأوسط كثيرا لأنهم بقوا في الماضي. هذا هو عهد جديد يخدم المستقبل ويخدم تحقيق الازدهار لصالح جميع الشعوب”.
كانت القناة الــ13 العبرية، قالت إن وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، وصل “سراً” الى بولندا، لعقد اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ونشر الصحفي في القناة العبرية الــ13 “باراك ديفيد” مقطع فيديو للوزير “بن علوي” خلال دخوله للقاء “نتنياهو” -كما قال- بينما رفض الوزير الردّ على أسئلته .
وتنطلق في العاصمة البولندية، اليوم الأربعاء، أعمال مؤتمر وارسو، حول الشرق الوسط، ويستمر على مدار يومين بمشاركة دول عربية وغربية.
وأعلن الفلسطينيون مقاطعة هذا المؤتمر، داعين الدول العربية إلى رفض اللقاء مع نتنياهو على هامشه.
ولم يصدر أي بيان عن أي من الدول العربية المشاركة بعقد لقاءات ثنائية مع نتنياهو.
ههههههههههه ذباب الروث حاليا
جاري الكتابة ……..
اطربني
ولكن يبقى اللجوء دائما وأبدا من قبل العالم أجمع إلى اهل الساسة والتاريخ والحضارة (انهم أبناء الإمبراطورية) وذلك لحل مشاكل الشرق الأوسط بهدوء ودهاء وحكمة
(وَلَن تَرۡضَىٰ عَنكَ ٱلۡیَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَـٰرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمۡۗ قُلۡ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلۡهُدَىٰۗ وَلَىِٕنِ ٱتَّبَعۡتَ أَهۡوَاۤءَهُم بَعۡدَ ٱلَّذِی جَاۤءَكَ مِنَ ٱلۡعِلۡمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِیࣲّ وَلَا نَصِیرٍ)
[سورة البقرة 120]