“رب أقم الساعة”.. هذا ما قالته توكل كرمان عن ترشح “بوتفليقة” للولاية الخامسة وأثارت جدلاً واسعاً

استنكرت الناشطة السياسية اليمنية والحائزة على جائزة نوبل للسلام ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لانتخابات الرئاسة للمرة الخامسة على الرغم من حالته الصحية الصعبة.

وقالت “كرمان” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” تعليقا على ترشح “بوتفليقة”:” منذ ستة اعوام تقريباً لم يخاطب شعبه بكلمة واحدة، بعد ان فقد القدرة عن الكلام وعن الحركة ، ومع ذلك سيتم انتخابه لدورة رئاسية جديدة في بلد عظيم كالجزائر”.

وأضافت معلقة على الأمر:” رب أقم الساعة”.

https://twitter.com/TawakkolKarman/status/1095611180884938752

وأوضحت في تغريدة أخرى:” وحده عبدالعزيز بوتفليقة لايعلم أنه مرشح لدورة جديدة لرئاسة الجزائر !!”.

https://twitter.com/TawakkolKarman/status/1095694083807420416

وفي موقف أثار استياء الأحزاب المعارضة، أعلن “بوتفليقة” الاحد الماضي ترشحه لانتخابات 18 أبريل/نيسان المقبلة؛ تلبية “لمناشدات أنصاره” متعهدا في رسالة للجزائريين بعقد مؤتمر للتوافق على إصلاحات عميقة حال فوزه.

وتطرق “بوتفليقة” لأول مرة في رسالة ترشحه إلى قضية مرضه، وقال: “لم أُخف يوما حالتي الصحية عن شعبي، وإرادة خدمة الوطن ستُمكنُني من اجتياز الصعاب المرتبطة بالمرض”.

وأضاف: “إرادتي هذه، فضلاً عن التزامي بخدمة الوطن، استَمِدُّهما من تمسُّكي الراسخ بالوفاء بالعهد الذي كنتُ قد قطعته مع الشهداء الأبرار وتقاسمتُه مع الـمجاهدين الأخيار، رفقائي فـي ثورة التحرير الوطني”.

وكان التحالف الرئاسي قد أعلن قبل أيام عن ترشيح بوتفليقة لانتخابات إبريل المقبلة، من أجل الفوز بولاية رئاسية خامسة، بعد أ بدأ ولايته الأولى في 27 إبريل/نيسان من عام 1999.

ويعاني “بوتفليقة” من أمراض مختلفة ألزمته الكرسي المتحرك، حيث حد مرضه من نشاطاته الرسمية وظهوره أمام وسائل الإعلام الجزائرية والدولية، الامر الذي جعل من صورته تنوب عنه في المناسبات الرسمية والاحتفاليات.