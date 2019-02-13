“بلادُنا ليس لديها ما تُخفيه” .. هكذا علق مغردون وإعلاميون عُمانيون على لقاء يوسف بن علوي و”نتنياهو”

علق مغردون وإعلاميون عمانيون على ما أعلن اليوم الأربعاء عن لقاء جمع وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في العاصمة البولندية وارسو، مؤكدين أن بلادهم ليس لديها ما تخفيه.



واعتبرت المغردة العمانية الشهيرة شيماء الوهيبية الخطوة تدل على أن السلطنة ليس لديها ما تخفيه حول هذه العلاقات التي تأتي بهدف إنصاف القضية الفلسطينية، في حين أكد الإعلامي عادل الكاسبي على أن السلطنة تمارس عقيدتها السياسية بلا نفاق وتضع مصلحتها أولا ومصلحة العالمين العربي والإسلامي.

وقالت “الوهيبية” في تدوينات لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” تعليقا على اللقاء:” نمارس مساعينا للسلام امام عدسات العالم بأكمله فليست لدينا طائرات تقلع ليلاً بسرية تامة حاملة سمو الامير وسمو الشيخ ومعالي الجنرال الى تل ابيب على استحياء وخجل فليس فدينا ما نخجل منه أو نخفيه عن الآخرين طالما ان الغاية النهائية هي استقرار الشعوب و إنصاف القضية الفلسطينية”.

1️⃣ نمارس مساعينا للسلام امام عدسات العالم بأكمله

فليست لدينا طائرات تقلع ليلاً بسرية تامة حاملة سمو الامير وسمو الشيخ ومعالي الجنرال الى تل ابيب على استحياء وخجل

فليس فدينا ما نخجل منه أو نخفيه عن الآخرين طالما ان الغاية النهائية هي استقرار الشعوب و إنصاف القضية الفلسطينية https://t.co/TloBD5KdlH — 🇴🇲💫 شيماء الوهيبية 💫🇴🇲 (@S__W__H) February 13, 2019

وأضافت في تدوينة أخرى:” سيركز أعداء الدولة العمانية على هذه الصورة بكل قلم أجير تصل اليه دراهمهم وريالاتهم عمان قالت كلمتها فأوجزت اما الآخرين فلا زالوا يحملون عرش نتنياهو ونتحداهم ان يتطرقوا لمسؤوليهم الذين حضروا هذا المؤتمر والذين قدموا الهبات وذبحوا القرابين امام قدميه وقبلوا يديه وخشمه وبايعوه”.

2️⃣ سيركز أعداء الدولة العمانية على هذه الصورة بكل قلم أجير تصل اليه دراهمهم وريالاتهم

عمان قالت كلمتها فأوجزت

اما الآخرين فلا زالوا يحملون عرش نتنياهو

ونتحداهم ان يتطرقوا لمسؤوليهم الذين حضروا هذا المؤتمر والذين قدموا الهبات وذبحوا القرابين امام قدميه وقبلوا يديه وخشمه وبايعوه — 🇴🇲💫 شيماء الوهيبية 💫🇴🇲 (@S__W__H) February 13, 2019

وأكدت “الوهيبية” على أن ” الدور السياسي الإقليمي للسلطنة يمارس دوره المعهود في حفظ السلام بكل أريحية وبضمائر مطمئنة وأجندات واضحة ومتفق عليها من كل الأطراف فكل المساعي تتم: بمصداقية و شفافية ووضوح وصراحة ونزاهة وعقلانية”، بسبب “خصائص الشخصية العمانية التي استمدت السياسة الخارجية صفاتها منها”.

3️⃣ الدور السياسي الإقليمي للسلطنة يمارس دوره المعهود في حفظ السلام بكل أريحية وبضمائر مطمئنة وأجندات واضحة ومتفق عليها من كل الأطراف

فكل المساعي تتم:

بمصداقية

و شفافية

ووضوح

وصراحة

ونزاهة

وعقلانية

لماذا ؟

لانها خصائص الشخصية العمانية التي استمدت السياسة الخارجية صفاتها منها — 🇴🇲💫 شيماء الوهيبية 💫🇴🇲 (@S__W__H) February 13, 2019

كذلك، عبرت المغردة “بنت قابوس” عن ثقتها في السياسة العمانية ورجالها، وعلى رأسها السلطان قابوس بن سعيد، ووزير الخارجية يوسف بن علوي.

لا شي أخجل منه في سياسة بلدي..🇴🇲🇴🇲 والذين بدأوا بالثرثره والوشوشه. وزيرنا المسؤول رجل محنك. ينشد الحلول أينما كانت.. سياسة واضحة..وليست بالخش والدس..كلنا ثقة في سياستنا ورجالها.وعلى رأسهم مولاي.

جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم

ووزيره المسؤول.#يوسف_بن_علوي pic.twitter.com/DqdnZSLeLC — 👑قابوس نور الوطن👑 (@bint_qaboos2) February 13, 2019

وفي نفس السياق، عبر المغرد العماني “السيف النقاد” عن ثقته بأن اللقاء يهدف للسلام ويقطع الطريق على أمثال القيادي القتحاوي الهارب محمد دحلان ويقطع الطريق على من يريدون الظهور بمظهر خادع، على حد قوله.

لقاء ليس للقتل والتدمير والمؤامرات والدفع بدحلان ليكمل قتل القضية، ولم نخشَ شيئًا وأمام مرأى ومسمع من الجميع، ولم نذهب بسرية تامة.. الفرق كبير بين من يتوارى وعُمان ..

طالما وُجدت عُمان فأنا على يقين تام أن السلام الهدف، ونعلم أن ذاك لا يعجب من يريدون السبق والظهور بمظهر خادع



١ https://t.co/CyxyYOd46I — السَّيْف النَّـقَّاد 🇴🇲 (@Alnnaqad) February 13, 2019

من جانبه، علق الإعلامي عادل الكاسب على اللقاء قائلا:” نمارس عقيدتنا السياسية السامية مع العالم دون نفاق وأمام مرأى ومسمع الجميع ، ونضع مصلحة السلطنة أولاً والعالم العربي والإسلامي كذلك .”

نمارس عقيدتنا السياسية السامية مع العالم دون نفاق وأمام مرأى ومسمع الجميع ، ونضع مصلحة السلطنة أولاً والعالم العربي والإسلامي كذلك . pic.twitter.com/GMTu4h0AHu — عادل الكاسبي (@adil_alkasbi) February 13, 2019

هذا ونشرت وزارة الخارجية العمانية، بياناً، حول اللقاء الذي جمع اليوم، الوزير يوسف بن علوي، برئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو.

وقالت إن السلطنة تشارك في الاجتماع الوزاري المعني لدعم مستقبل السلام في الشرق الأوسط، حيث التقى الوزير يوسف بن علوي برئيس الوزراء الاسرائيلي، وركزت المحادثات على قضايا المنطقة وخاصة قضية الشرق الأوسط، وتبادل وجهات النظر بشكل منفتح حول مواصلة الجهود لدعم عملية السلام في المنطقة.

واضاف بيان الخارجية العمانية أن الجانب الإسرائيلي ثمّن دور السلطنة البنّاء لتحقيق التوافق وتقريب وجهات النظر وحل الأزمات الإقليمية عبر الحوار والطرق الدبلوماسية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو قد التقى اليوم الأربعاء في “وارسو” بوزير الخارجية العماني يوسف بن علوي.



وقال “نتنياهو” في مستهل اللقاء مع “بن علوي”: “يسرني الالتقاء بكم مرة أخرى. القرار الشجاع الذي اتخذه السلطان قابوس بدعوتي إلى زيارة سلطنة عمان يحدث تغييرا في العالم”.



واضاف نتنياهو عن ذلك اللقاء: “إنه يمهد الطريق أمام أطراف كثيرة أخرى للقيام بما تفضلتم به – أي الامتناع عن التمسك بالماضي والمضي قدما نحو المستقبل. أطراف كثيرة تحذو حذوكم بما فيها أطراف تتواجد هنا في المؤتمر”.



وقال رئيس الوزراء الاسرائيليّ لـ”بن علوي”: “أشكركم على هذه السياسة الإيجابية التي تتجه نحو المستقبل والتي قد تؤدي إلى تحقيق السلام والاستقرار لصالح الجميع. أشكركم باسم المواطنين الإسرائيليين وأسمح لنفسي بأن أقول ذلك أيضا باسم الكثيرين في الشرق الأوسط”.



من جانبه قال وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي: “هذه هي رؤية جديدة وهامة حول المستقبل. لقد عانى الشعوب في الشرق الأوسط كثيرا لأنهم بقوا في الماضي. هذا هو عهد جديد يخدم المستقبل ويخدم تحقيق الازدهار لصالح جميع الشعوب”.