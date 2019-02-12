مستشار “ابن زايد” يدعو للقضاء على الإسلاميين في مصر ونشر “التسامح الإماراتي” حتى ينتهي محور الظلام في الوطن العربي!

شن ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” هجوما شديدا على مستشار ولي عهد أبو ظبي عبد الخالق عبدالله بعد إشادته بمقال لكاتبة مصرية تدعو فيه لتظهير مصر من الإسلاميين حتى يعم السلام فيها على غرار الإمارات.

وقال “عبد الله” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” مقتبسا فقرة من مقال الكاتبة المصرية نيرفانا محمود المنشور على موقع قناة “الحرة” الأمريكية:” مقال يستحق القراءة: عام التسامح بدأ في الإمارات ولكننا نحتاجه الآن في مصر. فالطريق الوحيد لمواجهة طيور الظلام الذين يصدحون بالكره ليلا نهارا، هو نشر ثقافة التسامح ونزع الإسلاموية من وجدان مجتمعاتنا. إن تحقق هذا الهدف في مصر، فلن يصمد محور الظلام في البلدان العربية الأخرى.”

مقال يستحق القراءة: عام التسامح بدأ في الإمارات ولكننا نحتاجه الآن في مصر. فالطريق الوحيد لمواجهة طيور الظلام الذين يصدحون بالكره ليلا نهارا، هو نشر ثقافة التسامح ونزع الإسلاموية من وجدان مجتمعاتنا. إن تحقق هذا الهدف في مصر، فلن يصمد محور الظلام في البلدان العربية الأخرى. https://t.co/6AMGnfHKwf — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) February 11, 2019

كما أكد على إشادته بالمقال ووصفه بالكلام الجميل النابع من القلب جمال كاتبته في رده على الكاتبة بعد ان بادلته الشكر على إطرائه على المقال.

والله كلام حضرتك وسام علي صدري. الف شكر. — Nervana Mahmoud (@Nervana_1) February 11, 2019

ولاقت تغريدة مستشار “ابن زايد” وإشادته بالمقال ردود فعل غاضبة من قبل المغردين، الذين ذكروا عبد الخالق عبد الله بما تمارسه دولته من قتل وتعذيب وقهر لمعارضيها، مفندين إدعاءاتها الزائفة حول “التسامح” التي تتسامح مع الجميع إلا أبنائها ومنتسبي الدين الإسلامي.

شعارات التسامح

كيس يخنق

ومنشار يقطع

وأحماض تذيب الاجساد

وأسواط تلهب الظهور

وسجون سرية تخفي الأحياء

ومليشيات ومرتزقة لتصفية الخصوم

وأموال لرشوة الاعلام وشراء الذمم

وكله بالتسامح يا دكتور!

ابعدوا عن مصر

لا يغرنكم صبر المصريين

ولن تنالوا منها شئ بإذن الله

الاستثمار في الاستبداد خاسر — أسامة رشدي (@OsamaRushdi) February 11, 2019

إذا نجحت الثورة في مصر سوف تنجح في كل الدول العربية لذلك خوفكم من إنتقال الربيع العربي إلى بلدكم جعلكم تتآمرون على مصر وثورتها ورئيسها الشرعي بأموالكم القذرة ولاكن كن على يقين أن الثورة المصرية ستقوم من جديد وسوف تنجح ولن ينسى المصريين خيانتكم وعلى الباغي تدور الدوائر. — Jamal Edin (@Jamaleldin1010) February 11, 2019

الظلام أنتم من يمشي بطرقاته..

وأنتم من تدعمونه..

خافوا الله في المسلمين وفي العرب وفي جيرانكم..

تحسبون زيارة بابا الصليبب هي من يرفع من قدركم وهيبتكم ..

والله أنها التعاسة والخيبة عندما تناصرون النصاري وتحاربون وتحاصروون المسلمين. — سالم مبارك الخويطر (@kwmoon73) February 11, 2019

اخترتو تحاربون الاسلام باسم التسامح. نحمد الله ان ربي بين لنا الذل الي انتو عايشينه الحين — Qatari_pure (@Qtr_pure) February 11, 2019

أين التسامح في نبذ التي تسميها "إسلاموية" وهي تشمل جزء كبير من المجتمع فاز في 6 مناسبات انتخابية؟!

هذه وصفة بسيطة للحرب الأهلية (كما هو حادث) وليس دعوة للتسامح الذي ينبغي أن يكون بناء على الحوار البناء. — Monjed Al-Tarifi (@eetarifi) February 11, 2019

تدري يا دكتور أن الخمر يسمونها الشراب الروحي

لا تغرك الأسماء

فالتسامح هنا هو الظلم بعينه — Hashm (@hashmm1221) February 12, 2019

وانت تمثل محور فيفي عبده، كلنا مانبي التطرف الديني لكن انت تبيها كاس وثلج — Abdulaziz (@rag2bee) February 12, 2019

فعلا تحتاجون الى نزع الإسلام من هذه الدول قولوها بصريح العبارة ولا تكونو منافقين إكشفو عن نواياكم — عبد الرحمن الورزازي (@AbderrahmanAkh3) February 11, 2019

طيور الظلام الذي تقصدهم هم اهل السنه والجماعة ولكن هيهات هيهات ان تنال من اسود الجبال فهم اهل التسامح والعفو ، — ssssss (@salemalali44) February 11, 2019

وكانت الكاتبة المصرية نيرفانا محمود قد نشرت مقالا على موقع قناة “الحرة” بعنوان:”ما بعد زيارة البابا الإمارات”، طالبت فيه بنقل التجربة الإمارتية إلى مصر، داعية لمواجهة الإسلاميين بكل السبل حتى تتمكن مصر من تحقيق التسامح.

وطالبت الكاتبة من شيخ الأزهر أحمد الطيب بتطبيق كل الركائز الأساسية لوثيقة التسامح والأخوة التي وقعها مع البابا من أجل إعلاء مفهوم المواطنة ومواجهه الإرهاب في المنهج التعليمي، ليس فقط في جامعه الأزهر، بل في كل مدارس وجامعات مصر.

وقالت:”آن الأوان لزرع كل هذه المبادئ في قلوب أطفالنا وشبابنا، فهؤلاء هم سلاحنا في مواجهه أيديولوجيات الكره والفتنة والتطرف”.

واختتمت مقالها قائلة:”عام التسامح بدأ في الإمارات ولكننا نحتاجه الآن في مصر. فالطريق الوحيد لمواجهة طيور الظلام الذين يصدحون بالكره ليلا نهارا، هو نشر ثقافة التسامح ونزع الإسلاموية من وجدان مجتمعاتنا. إن استطعنا أن نحقق هذا الهدف في مصر، فلن يصمد محور الظلام في البلدان العربية الأخرى”.