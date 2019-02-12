في الإمارات .. هكذا ابتزّ “مليونير وهمي” فتاةً بصورها الفاضحة!!

أدانت محكمة نقض أبوظبي، متهماً انتحل صفة مواطن ثري، واستدرج فتاة، وابتزها بنشر صور فاضحة لها، بعد أن التقى بها عبر موقع “تويتر”، وأقنعها بإرسال تلك الصور، بعد أن وعدها بالزواج، كما أنها أرسلت له مبالغ مالية بناءً على طلبه.

وقالت صحيفة “البيان” الإماراتية إن المتهم “عربي الجنسية”.

وعندما اكتشفت الفتاة أن المتهم ينتحل صفة الغير، قامت بقطع علاقتها معه، ولكن قام “المليونير الوهمي” بتهديدها بنشر صورها الفاضحة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما لم ترسل له المزيد من الأموال.فيما وصلت المبالغ التي تم تحويلها للجاني (700) ألف درهم.

واضطرت الفتاة لإبلاغ الشرطة بالواقعة، بعدما كرر المتهم نفس الطلب، ولم تستطع هي تحمل طمعه وجشعه في حب المال.

وتم إلقاء القبض على الجاني، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة، بتهم ابتزاز وتهديد فتاة، بإسناد أمور خادشة للشرف، ونشر صورها عبر شبكة الإنترنت.

وأصدرت محكمة أبوظبي الابتدائية، حكما حضوريا بمعاقبة المتهم عن الجرائم الثلاث الأولى للارتباط، بالحبس لمدة 3 سنوات، وبغرامة قدرها 500 ألف درهم، وبحبسه مدة 6 أشهر، عن دخول الدولة والبقاء فيها بصورة غير شرعية، وكذلك بمصادرة الهاتف المحمول المستعمل في الجريمة، وإبعاده عن الدولة، وإلزامه برسوم الدعوى الجزائية.

واستأنف المتهم، فقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف، بالاكتفاء بحبس المستأنف سنة عن الاتهامات الثلاث الأولى للارتباط، وتأييده فيما عدا ذلك، وألزمته الرسوم.

ولم يلق الحكم قبولا لدى المحكوم عليه، فطعن فيه بطريق النقض، لتصدر المحكمة، حكما برفض الطعن.