فيديو| صراخ هستيري وحالات إغماء لتلميذات مدرسة مغربية دون معرفة السبب!

تداول ناشطون مغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير يظهر دخول تلميذات بإحدى المدارس الحكومية في مدينة الدار البيضاء المغربية بحالة صراخ هستيري وإغماء العشرات منهن دون معرفة الأسباب وراء ذلك.



وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد دخلت التلميذات في نوبات هستيرية، والحديث مع بعضهن البعض بأصوات غريبة داخل قاعة مخصصة للأساتذة.



وانتابت التلميذات هذه الحالة الهستيرية مباشرة بعد سماعهن صراخاً قوياً صادرًا عن زميلاتهن فيما راج حديث عن تعرضهن للمس.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها تلميذات للإغماء، إذ سبق لهذه الحالة أن سُجلت بثانويات بـ“الفقيه بن صالح وبني ملال“ وسط المغرب.