“شاهد” قطر تزيل اسم “السعودية” من لوحات المرور الإرشادية على الطرق المؤدية للمملكة

تداول ناشطون قطريون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” صورة تظهر إزالة اسم السعودية من اللوحات المرورية الإرشادية على الطرق التي تؤدي إلى المملكة, وهي نفس الخطوة التي اتخذتها السعودية مؤخراً بإزالة اسم “قطر” من اللوحات الارشادية على الطرق المؤدي لقطر.

ووفقا للصورة المتداولة، فقد قامت وزارة الداخلية القطرية والممثلة بإدارة المرور من إزالة اسم السعودية من اللوحة الإرشادية التي كانت تدل على الطريق المؤدي للسعودية من خلال المنفذ البري الوحيد الذي يربط بين البلدين “منفذ سلوى”.

وكانت السلطات السعودية قد أغلقت في ديسمبر/كانون الاول 2017 منفذ سلوى الوحيد بين المملكة وقطر نهائيا ، وهو أيضا المنفذ البري الوحيد الذي كان يربط قطر مع سائر العالم.

وأفاد تعميم صادر عن مصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية السعودية حينها بأنه بناء على التوجيهات الصادرة من القيادة السعودية فقد تم إغلاق المنفذ نهائيا.

يشار إلى أنه في يوم 5يونيو/حزيران 2017 أعلنت السعودية والبحرين والإمارات ومصر قطع علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حظرا جويا وبريا وبحريا.

وفي منتصف يونيو/حزيران الماضي انتهت مهلة الـ14 يوما التي منحتها السعودية للقطريين لمغادرة أراضيها وأغلقت بذلك منفذ سلوى الذي يقابله من جهة قطر منفذ أبو سمرة.