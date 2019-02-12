عبد الله بالخير
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“شاهد” الإماراتي عبدالله بالخير ينصح الشباب بالعلاقة الجنسية قبل الزواج: تزيد الترابط بين الطرفين

By وطن
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تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا صادما للفنان الإماراتي عبدالله بالخير، يؤيد فيه فكرة العلاقة الجنسية قبل زاعما بأنها تقوي العلاقة وتزيد الترابط بين الطرفين.

وفاجأ “بالخير” جمهوره  بتصريح صادم حول رأيه في إقامة والإنجاب قبل الزواج، عندما قال في لقاء له إن العلاقة قبل الزواج والإنجاب، يقوي العلاقة بين الطرفين ويزيد من الترابط.

وأشار بالخير الى أن الفكرة تعجبه لكنه لا يستطيع تطبيقها على نفسه، لكونها تتعارض مع تعاليم الدين وعادات وتقاليد المجتمعات العربية.

ودائماً ما يثير بالخير الجدل بتصريحاته، حيث كان قد كشف عن رغبته في الزواج من الفنانة المصرية كارمن سليمان، مخصصاً 10 ملايين دولار كمهر لها، ولكن هذا العرض السخي قوبل بالرفض من قبل أسرة كارمن، وكما قابلته هي بالتجاهل التام.

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  1. مع استفهامي يقول

    هل هؤلاء مثال لك يا عبدالله بالخير ام محمد رسول الله خير من مشى على هذه الأرض مثال لك يا عبدالله بالخير ؟
    اللهم يارب اصلح قلوبنا اللهم آمين .

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  2. محمد يقول

    هذا يدا عن بعده الشديد والواضح عن الدين والقيم والأخلاق الحميده
    لا حول ولا قوة إلا بالله

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  3. *زاير يقول

    الله يرزقه بالزوج الصالح يلمه ويكفينا شره

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  4. ابوعمر يقول

    أكيد هذل السفيه البذيئ العهري الاماراتي يتكلم من مؤخرتــــه…

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  5. الكلبانيه يقول

    الله ياخذك على هالنصيحه

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  6. saed يقول

    لعنك الله يا خلنثا..تدعو الى معصية الله
    يلعن الوقت والمال الي خلالك قيمه

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  7. سديم يقول

    لاتلوموه فهو مجرد مرتزق يقول ما يريده شيطان العرب

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  8. سامي يقول

    هل عبدالله ابا الخير،، لا خير فية يقبل علي شقيقاته بممارسة الجنس قبل الزواج،،، يا ريت يقدر يجاوب

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  9. ولد العز العماني يقول

    تربية بن زايد

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