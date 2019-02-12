“شاهد” الإماراتي عبدالله بالخير ينصح الشباب بالعلاقة الجنسية قبل الزواج: تزيد الترابط بين الطرفين

تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا صادما للفنان الإماراتي عبدالله بالخير، يؤيد فيه فكرة العلاقة الجنسية قبل الزواج زاعما بأنها تقوي العلاقة وتزيد الترابط بين الطرفين.

وفاجأ “بالخير” جمهوره بتصريح صادم حول رأيه في إقامة علاقة جنسية والإنجاب قبل الزواج، عندما قال في لقاء له إن العلاقة قبل الزواج والإنجاب، يقوي العلاقة بين الطرفين ويزيد من الترابط.

وأشار بالخير الى أن الفكرة تعجبه لكنه لا يستطيع تطبيقها على نفسه، لكونها تتعارض مع تعاليم الدين وعادات وتقاليد المجتمعات العربية.

ودائماً ما يثير بالخير الجدل بتصريحاته، حيث كان قد كشف عن رغبته في الزواج من الفنانة المصرية كارمن سليمان، مخصصاً 10 ملايين دولار كمهر لها، ولكن هذا العرض السخي قوبل بالرفض من قبل أسرة كارمن، وكما قابلته هي بالتجاهل التام.