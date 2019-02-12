“شاهد” ابن سلمان يحاول غسل سمعته ويزور الحرم المكي ويتعلق بأستار الكعبة!

بعد أن أغرق السعودية بحفلات الغناء والمجون والعهر، وفي محاولة منه للبس ثوب المؤمن الورع الذي يخشى الله، أقدم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على عمل استعراض مفضوح داخل الحرم المكي، ليظهر نفسه بالأمين على بيت الله الحرام.

وفي السياق، تداول ناشطون ووسائل إعلام سعودية مقاطع فيديو تظهر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وهو يتفقد الحرم المكي والكعبة المشرفة في أعقاب عقده الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

ورصدت مقاطع فيديو بثته قناة “24” السعودية الخاصة والمقربة من الديوان الملكي لولي العهد وهو يتفقد الكعبة المشرفة، حيث ظهر في إحداها وهو يقبل الكعبة ويتعلق في أستارها، وهو ما اعتبره ناشطون تمثيلا مفضوحا.

كما نشرت القناة مقطع فيديو آخر لـ”ابن سلمان” وهو يعتلي الكعبة خلال جولته في الحرم لتفقد المشاريع الخاصة ببيت الله المعمور.

من جانبها، نشرت وكالة الانباء السعودية الرسمية “واس” صورا لـ”ابن سلمان” وهو يقوم بتنظيف الكعبة من الداخل ويؤدي الصلاة فيها.