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“شاهد” أمير قطر يُقلب المواجع على “عيال زايد”.. ارتدى قميص “العنابي” ولعب مباراة حماسية

By خاص "وطن"
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في مشهد أثار جنون قادة الحصار وتسبب في هجوم كبير من الذباب الإلكتروني على ، شارك أمير الشيخ تميم بن حمد وشقيقه جاسم بن حمد مجموعة من الأطفال في ممارسة رياضة كرة القدم في للدولة 2019.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” كيف اندمج الأمير تميم وأخيه في اللعب إلى جانب الأطفال في جو من الحماس.

من جانبه نشر مقطعا مصورا له من هذه المباراة على صفحته بتويتر رصدته (وطن).

وعلق عليه بالقول “مبهج هذا الانخراط الواسع أفرادا ومؤسسات في فعاليات اليوم الرياضي الذي يترافق هذا العام مع صعود مبهر للرياضة القطرية. فخورون بأسباير التي خرّجت جيلا جديدا من الرياضيين في شتى الألعاب وما زال لديها المزيد”

التغريدة التي قوبلت بهجوم عنيف من كتائب الذباب الإلكتروني، حيث قلب الأمير تميم المواجع على “عيال زايد” وذكرهم بخسارتهم المريرة أمام “” في كأس آسيا.

وانطلقت صباح اليوم الثلاثاء فعاليات اليوم الرياضي للدولة في نسخته الثامنة، استجابة للقرار الأميري رقم 80 لسنة 2011، الذي نص على أن يكون يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير من كل عام يوما رياضيا للدولة، في بادرة تهدف إلى التوعية بأهمية الرياضة ودورها في حياة المجتمعات.

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