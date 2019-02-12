“شاهد” أمير قطر يُقلب المواجع على “عيال زايد”.. ارتدى قميص “العنابي” ولعب مباراة حماسية

في مشهد أثار جنون قادة الحصار وتسبب في هجوم كبير من الذباب الإلكتروني على قطر، شارك أمير قطر الشيخ تميم بن حمد وشقيقه جاسم بن حمد مجموعة من الأطفال في ممارسة رياضة كرة القدم في اليوم الرياضي للدولة 2019.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” كيف اندمج الأمير تميم وأخيه في اللعب إلى جانب الأطفال في جو من الحماس.

من جانبه نشر أمير قطر مقطعا مصورا له من هذه المباراة على صفحته بتويتر رصدته (وطن).

أمير دولة #قطر يشارك أبناء شعبه والمقيمين فعاليات اليوم الرياضي #اليوم_الرياضي_للدولة_٢٠١٩ pic.twitter.com/vi1icq5Mol — قناة الجزيرة (@AJArabic) February 12, 2019

وعلق عليه بالقول “مبهج هذا الانخراط الواسع أفرادا ومؤسسات في فعاليات اليوم الرياضي الذي يترافق هذا العام مع صعود مبهر للرياضة القطرية. فخورون بأسباير التي خرّجت جيلا جديدا من الرياضيين في شتى الألعاب وما زال لديها المزيد”

مبهج هذا الانخراط الواسع أفرادا ومؤسسات في فعاليات اليوم الرياضي الذي يترافق هذا العام مع صعود مبهر للرياضة القطرية. فخورون بأسباير التي خرّجت جيلا جديدا من الرياضيين في شتى الألعاب وما زال لديها المزيد#اليوم_الرياضي_للدولة_٢٠١٩ pic.twitter.com/LIQ2Cvsw8V — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) February 12, 2019

التغريدة التي قوبلت بهجوم عنيف من كتائب الذباب الإلكتروني، حيث قلب الأمير تميم المواجع على “عيال زايد” وذكرهم بخسارتهم المريرة أمام “العنابي” في كأس آسيا.

وانطلقت صباح اليوم الثلاثاء فعاليات اليوم الرياضي للدولة في نسخته الثامنة، استجابة للقرار الأميري رقم 80 لسنة 2011، الذي نص على أن يكون يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير من كل عام يوما رياضيا للدولة، في بادرة تهدف إلى التوعية بأهمية الرياضة ودورها في حياة المجتمعات.